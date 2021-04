Аpple използваха конференцията с разработчиците WWDC 2020, за да разкрият плановете си за развитието на Find My Network мрежата. Компанията изрази увереност, че ще предостави достъп до платформата на разработчици от трети страни. За съжаление това не се случи до края на 2020г. От Apple не са коментирали темата, но вероятно пандемията е забавила премиерата на функцията. Все пак компанията не се е отказала от своите планове и представиха приложението Find My Certification Asst, което вече е налично за изтегляне от App Store. Този софутер позволява на получилите Made for iPhone (МFi) лиценз да тестват своя хардуер за бора във Apple Find My мрежата. След това производителите трябва да предоставят събраните данни на Apple, за да продължи сертификацията. Заглавието е програмирано да пренасочва към MFi портала, в който има съобщение информиращо, че технологията скоро ще бъде достъпна за трети страни. Едва ли ще се налага да чакаме твърде много преди Apple да обявят официално старта на програмата, твърдят от TechCrunch. Компаниите с необходимия MFi лиценз могат да използват Find My Certification Asst. за тестват своите аксесоари, които планират да оптимизират за Find My. Предвидени са разнообразни начини, с които да проверят дали продуктите им работят по начина, който желаят. Това е само една стъпка от мащабния проект на Apple да отвори достъпа до Find My за трети страни. Анализаторите смятат, че действията на компанията в тази посока ще бъдат свързани и с представянето на дългоочаквания аксесоар, AirTags. Eдин от последните ъпдейти на Find My приложението също индикира, че потребителите ще могат да се сдобият скоро със смарт стикерите. Още от Digital: Apple няма да използват USB Type-C конектори в iPhone