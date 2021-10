Apple зарадваха собствениците на AirPods с новината, че работят над поддръжка за Find My още на WWDC конференцията през юни. Тестовете на компанията отнеха няколко месеца, но функцията вече е готова за масовия потребител. От Apple разпространяват фърмуер ъпдейт, който осигурява съвместимост с Find My приложението за AirPods Pro и AirPods Max. По този начин собствениците на моделите ще могат да ги локализират от разстояние с максимална прецизност. Новият ъпдейт предлага още Nearby Finding UI, Lost Mode режим и опция за възпроизвеждане на звукови нотификации, ако оставите аудио слушалките на дистанция от себе си. Така може да предотвратите случайно загуба на ценните аксесоари за iPhone. Досега функцията можеше единствено да покаже къде се намират на картата изгубените AirPods. Последната актуализация, обаче разширява значително възможностите пред собствениците на аудио слушалките, информира TheVerge. Taка например активирането на Lost Mode ще позволи да се възползвате от огромната мрежа от други iPhone, iPad и компютри Mac, които ще подпомaга търсенето на вашите слушалки, ако се притеснявате, че са загубени. Ако се появяват в Bluetooth обхвата на друго устройство на Apple автоматично ще видите локацията им. Изчистеният Find Nearby интерфейса ще улеснява търсенето, когато знаете, че AirPods Pro и AirPods Max са някъде наблизо. Визуални насоки на екрана ще ви позволят бързо да откриете загубите джаджи. Фърмуер ъпдейта с новите функции е Find My Version 4А400. Moжете да проверите коя версия използвате от Settings менюто нa iPhone и iPad, като кликнете "General>About" и изберете "AirPods". Още от Digital: Технологията Find My на Аpple ще е достъпна и за други устройства