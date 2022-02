Забавлението с игри е предпочитан начин да прекарвате свободно време и да поддържате доброто настроение, когато сте в движение. Гейминга е най-бързо развиващата се категория сред приложенията за смартфони, която генерира и преобладаващата част от приходите. Има множество различни заглавия и жанрове, с които да се потопите в любимите си игри. Wordle е нетрадиционно предложение, което обаче се превърна в голям хит през последните месеци. Всъщност това е пъзел, който всеки ден предлага на потребителите загатка, която се изразява в петбуквена дума. Всеки играч ще разполага с шест отделни опита да отгатне съчетанието и да се похвали с резултата в социалните мрежи. Повече от 2 млн. души изпробват своите възможности в Wordle, което предизвика интереса на The New York Times. Авторитетното издание вече придоби официално играта, като финансовите параметри на сделката не са публично известни. Това действие предизвика съмнения дали Wordle няма да стане платена, но те бяха отхвърлени от новите собственици. Някои потребители, които харесват пъзел играта използваха уеб пространството, за да се оплачат, че напоследък думите стават все по-трудни. Конкретната причина виждат в сделката с The New York Times, които вероятно са променили алгоритмите, за да постигнат този ефект. Дискусиите по темата продължават. Потърсени за официален коментар от The New York Times категорично отхвърлиха обвиненията, съобщава CNet. Позицията им е, че нищо не е променяно в начина, по който функционира Wordle през новата година. Ако последните комбинации в Wordle ви се струват по-трудни това е по-скоро съвпадение, а не плод на реална промяна в стратегията на собствениците на Wordle. При всички положения феновете на играта предпочитат всичко да остане както досега и да не се интегрират множество промени, които да променят изживяването в играта. Oще от Digital: Ще стане ли играта Wordle платена