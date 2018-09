Когато чуете песен, която не сте слушали преди това, можете да използвате приложенията Shazam или SoundHound, за да разберете името ѝ. Но ако не използвате тези приложения по време на песента, след това ще ви трябва нещо по-специално, за да я идентифицирате. В този случай имате няколко възможности, а от Make Use Of са се заели със задачата да ни обяснят всяка една от тях. Съществуват сайтове, които ви позволяват да изтананикате мелодията или да зададете ритъма чрез клавиатурата за да се опитат да отгатнат песента на тази информация. Или може да отидете на определени форуми и да попитате другите. Ето най-добрите ви варианти. Wat Zat Song (уеб) Най-лесният начин да научите коя е песента, чиято мелодия е заседнала в главата ви, е като я изпеете на глас. Wat Zat Song е уеб приложение, което ви позволява да публикувате кратък запис, който другите могат да коментират. За целта обаче ще трябва да се регистрирате, да кликнете върху бутона „Post a Sample”, и да изчакате покана да започнте. Наклонете се към микрофона си и дайте най-доброто от себе си. Превърнете записа в пост и изчакайте общността да се включи. Докато чакате, можете да помогнете на други, които имат същия проблем като вас. Клинете върху „Listen” до всяка публикация, за да чуете записа, след това отговорете, ако можете. Name That Song (Reddit) Name That Song на Reddit също е полезна услуга, която ще ви помогне да баучите коя е песента. Tip Of My Tongue Може също така да опитате късмета си с Tip Of My Tongue. Тази услуга не се ограничава само до намиране на музика, а също така помага да намерите книги и филми. Identification of Music Group (Facebook) Identification of Music Group (IoMG) съществува от около три години и е една от най-добрите групи във Facebook, която можете да следвате. Тя има над 95 000 членове и получава около 50 000 публикации всеки месец. Групата има една цел: да ви помогне да разберете каква е тази мелодия, която ви измъчва от известно време. Можете да зададете въпроса по различни начини. Бихте могли да го напишете като въпрос и да дадете подробности, или да използвате домашно заснето видео как пеете или възпроизвеждате мелодията по никакъв начин. Групата си има няколко правила, с които трябва да се запознаете преди да се впуснете в разследването си. Find Music By Lyrics (уеб) Ако помните някакви думи от песента, която се опитвате да си спомните, може да използвате оператора на Google search, Find Music By Lyrics (FMBL). Можете да въведете име на изпълнител, на песен или няколко думи от текста. Musipedia (уеб) Musipedia използва AI и някои други иновативни методи за индентифициране на вашата песен. Така например, можете да посочите ритъма на песента чрез клавиатурата на компютъра си и да се надявате, че услугата ще разпознае песента, която търсите. Можете да пеете в микрофона си или да използвате виртуално пиано, за да изсвирите мелодията. Вижте най-добрите уеб сайтове за слушане, откриване и купуване на музика