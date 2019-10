Google работят от доста време, за да подобрят максимално възможностите на своята RCS платформа за изпращане на съобщения. Компанията вярва, че тази иновация представлява бъдещето на комуникацията от смартфоните и работи усилено, за да я направи достъпна за всички потребители. Ако сте нетърпеливи е добре да знаете, че вече можете сами да изпробвате RCS функцията на устройство с Аndroid. За да го направите е необходимо да разполагате с инсталирани версии на мобилните приложения Google Messages и Activity Launcher. След като го направите ще трябва да отделите между 3-5 минути, за да довършите целия процес. Ето и какви стъпки да следвате, за да активирате функцията на своя смартфон, според AndroidPolice: 1. Изключете наличните Wi-Fi връзки, тъй като могат да повлияят на целия процес. 2. Стартирайте Activity Launcher приложението, което можете да изтеглите безплатно от Google Play, 3. Кликнете върху падащото меню в горната част на екрана и изберете опцията "All Activities". 4. Скролнете докато не видите "Messages" раздела и кликнете върху него. 5. Открийте рaздела "Set RCS Flags" в менюто и го отворете. 6. Следващата стъпка е да стартирате "ACS Url" и да кликнете върху опцията с името "http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com". 7. От падащото меню до опцията "OTP Pattern" изберете настройката "YoursMessengersverificationscodesissG-(d{6})." 8. Oдобрете промените с избора на "Аpply" в долната част на списъка. 9. Спрете ръчно Messages приложението. Това може да стане от "Settings -> Apps -> All apps -> Messages -> Force stop". 10. Стартирайте отново приложението и вече трябва да видите допълнителен банер в долната част на екрана. В него ще е изписан текста "New! See when friends are typing". 11. Изберете "Upgrade Now" функцията, за да финализирате целия процес, който ще настрои RCS функциите на смартфона. Добре е да знаете, че за верификацията на телефонния номер може да се наложи да получите SMS съобщение. Ако не го получите бързо затворете Messages съобщението и го стартирате отново. В случай, че не виждате съобщението може да го стартирате последователно с отварянето на "Messages> Settings>Chat features> Any warning on the top of this screen." Засега това е единствения вариант да използвате функцията преди Google да я активират за всички смартфони с Android. Oще от Digital: Google тестват филтри с добавена реалност в приложението Messages