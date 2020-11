Модерните смартфони са неизменен асистент в ежедневието и стават все по-тънки, леки и компактни. Това има редица предимства, но понякога може да е проблем, тъй като устройствата лесно могат да бъдат повредени. Понякога дори изпускане от малка височина или допиране с ключовете може да създаде драскотини или дори да счупи дисплея. Най-доброто решение за потребителите, които имат динамичен начин на живот са издръжливите смартфони, които едновременно осигуряват достъп до последните технологични иновации, но и гарантират, че можете да ги използвате независимо от условията. Blackview е добре познат бранд на българския пазар, който предлага разнообразие от атрактивни предложения в този сегмент. Mодели като Blackview BV5500 Plus показват, че дори бюджетните смартфони могат да бъдат атрактивни и да предложат нещо различно на потребителите. Смартфонът има Unibody гумено покритие, което предпазва при изпускане и удар, но също така покрива критериите на военния стандарт MIL-STD-810G за оптимална здравина. Blackview BV5500 Plus обещава да бъде навсякъде с вас независимо дали сте в пустинята или на минусови температури в планината. IP68 покритието е подходящо да използвате смартфона на дълбочина от 1.5 метра в продължение на 60 минути. Ергономичният дизайн е отличителна характеристика на компанията и Blackview BV5500 Plus не прави изключение, което улеснява работата със смартфона, когато използвате една ръка. Можете да се наслаждавате на любимото мултимедийно съдържание на компактния 5.5-инчов IPS дисплей с HD+ резолюция, който поддържа съотношение на екрана от 18:9. Това е подходящо за гледане на филми и гейминг. Вградената батерия на Blackview BV5500 Plus е със заряд от 4000mAh и гарантира достатъчно време за активна работа в продължение на денонощие и половина. В задната част е позиционирана двойна камера, която използва 8МР сензор на Sony. Любителите на селфитата ще имат достъп до 5МР сензор за снимки и клипове. Опцията за лицево разпознаване обещава сигурно отключване на смартфона и се нуждае от 0.1 секунда за верификацията. Blackview BV5500 Plus има двойни микрофони с технология за шумопотискане, но също 3GB RAM и вградена памет от 32GB. Потребителите ще имат достъп до новите функции в Android 10 , но също до полезната технология NFC. Ако се интересувате от подобни предложения ви съветваме да разгледате портфолиото на Smartfonix. Всеки един от моделите им предлага впечатляващо качество и характеристики, но което е по-важно на максимално достъпна цена. Устройствата се поддържат от осигурен сервиз в България и могат да бъдат доставени до дома ви за по-малко от 24 часа при това на цени, които нямат конкуренция в България. Oще от Digital: Най-добрите цени на качествени смартфони от Smartfonix