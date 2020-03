Вече има възможност да следим на живо в реално време разрпостранението на коронавируса. Коронавирус онлайн табло (https://gisanddata.maps.arcgis.com/ ) изтегля данни от Световната здравна организация (СЗО) (https://www.who.int/), както и от центровете за контрол на заболяванията в САЩ, Китай и Европа, за да покаже всички потвърдени и подозирани случаи на коронавирус, заедно със смъртните случаи, както и случаите на оздравяване и възстановяване. Центърът за системна наука и инженеринг (Center for Systems Science and Engineering) пусна онлайн табло за управление, което проследява разпространението на смъртоносния коронавирус, докато пробива път в Китай и извън него. Данните се визуализират чрез графична информационна система в реално време (GIS). Смята се, че коронавирусът (формално известен като COVID-19) е възникнал в град Ухан, в провинция Хубей, Китай, и досега е убил повече от 3000 души при заболели над 780 000 само в континенталния Китай. Въпреки усилията на китайското правителство да ограничи разпространението на вируса, случаите са потвърдени на всеки континент, с изключение на Антарктида. Към понеделник тази седмица има 91 потвърдени случаи на коронавирус в САЩ и шест потвърдени смъртни случая в щата Вашингтон. Следете коронавируса на карта в реално време Както виждате, таблото показва следното: 1. Ляв панел – Общ брой заразени по света; – Потвърдени случаи на заразяване по страни; – Денят и часа към времето на актуализиране на информацията. 2. Централен панел – Графично изображение на заразата по света по региони. 3. Десен панел – Общ брой смъртни случаи – Общ брой случаи на оздравяване и възстановяване – Графики с три опции: - ACTUAL (актуална) - графика с три линни, която показва заразяването в континентален Китай (тъмножълта линия за "Mainland China"), заразяването по света (светложълта линия за "Other Locations") и общите случаи на оздравяване (зелена линия за "Total Recovered"); - LOGARITHMIC (логаритмична) - тази графика е със същите параметри като "ACTUAL"; - DAILY CASE (ежедневни случаи за изтекклия месец) - тази графика показва новите случаи на коронавирус (червен цвят, "New Confirmed") и новите случаи на изцеляване (зелен цвят, "New Recovered"). Към момента, опцията "DAILY CASE' на коронавирус онлайн таблото показва данни за месец февруари. Освен този онлайн ресурс, можете да използвате и данните на изследователи от Оксфордския университет, Харвардското медицинско училище, Бостънската детска болница и Североизточния университет, които също са пуснали уебсайт за проследяване на вируси с актуализации в реално време. Интерсното при този сайт е, че можете да изолзвате зеленият бутон "Покажи разпространението с анимация" горе вдясно ("Animate Spread"), който ви показва разпространението от началния момент досега. Вижте как да си направим медицинска маска против Коронавирус почти безплатно