Вече ви информирахме, че Хеrox искат да купят HP Inc. за $27 млрд. Евентуалната сделка между двете компании е една от най-дискутираните теми в индустрията. След като новината за намеренията на Xerox стана публично достояние от HP Inc. потвърдиха, че са получили предложение за придобиване от Xerox. В момента пазарната капитализация на компанията надхвърля $27 млрд., което означава, че Xerox ще се наложи да платят още по-висока сума, ако са твърде настоятелни да финализират придобиването. Според нови данни на Bloomberg конкретните параметри на офертата, която Xerox са предложили достигнат до $22 за акция. За сравнение цената им на борсите е $19.40, което означава минимално увеличение. Предложението на Xerox включва едновременно кешово плащане и предоставяне на акции. Пазарната капитализация на HP Inc. включва 28 млрд. акции. Това означава, че Xerox ще предоставят 0.137 свои акции за всяка акция на HP Inc. или приблизително $17 за всяка една от тях. Желанието на HP Inc. е сделката да гарантира максимална полза за инвеститорите, което тази оферта не предлага. Именно заради това компанията не е доволна от предложението и вероятно няма да приеме офертата на Xerox. Близки до индустрията източници твърдят, че официалното становище на НР Inc. ще стане факт в рамките на следващата седмица. Скоро ще разберем дали Xerox ще отправят по-добра оферта или HP Inc. ще откажат подобни предложения, като продължат да оперират самостоятелно, както досега.