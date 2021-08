Sony продължават да привличат вниманието на геймърите със специално подбрана селекция от безплатни игри. Ако имате профил в услугата PlayStation Now ще имате достъп до три заглавия, които се предлагат екслузивно в платформата. Така компанията се връща към традиционния график да представят три игри за безплатно изтегляне в PlayStation Nоw. За разлика от предходният месец, когато видяхме повече заглавия сега избора на Sony включва следните игри: Nier Automata, Ghostrunner и Undertale, информира xda-developers. Tрите игри обещават дълги часове забавление за геймърите до края на месеца. Първото предложение е Nier Automata, като това е екшън RPG, който ще ви пренесе в бикта с нашественици от друг свят. Ситуацията ескалира до такава степен, че е необходимо да се изпрати нова пехота от роботи с името YorHa. След като се присъедините към армията от 2B и 9S дроиди ще се потопите в хипнотизираща, реалистична и високоскоростна битка. Следващата игра, която е част от безплатния каталог на PlayStation Now през август е Ghostrunner. Динамичното приключие, което ви очаква ще ви позволи да се справите с враговете си с помощта на мономолекулна катана, Свръхчовешките рефлекси на вашия герой са достатъчни да избягвате непрестанния поток от коршуми. Геймплеят е изключително динамичен, като има широк набор от специализирани техники, с които да победите своите вграгове. Ако това не е предпочитания от вас жанр насочваме вниманието ви към третата безплатна игра в PlayStation Now. Undertale е разработка на Toby Fox и предлага различен начин да се справите с проблемите без да използвате насилие. Още от Digital: Sony PlayStation Now вече поддържа стрийминг с 1080p резолюция