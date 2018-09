Софтуерните инженери на Facebook експериментират с нова функция, която ще ни разкрива повече данни за хората, които коментират публичните постове в социалната мрежа. Идеята е да разбираме какви общи интереси и предпочитания споделяме с тях. Кодовото име на тази функционалност е "Things In Common" и е поредния инструмент на Facebook, с който да се запознаем с нови хора и да ги добавим към приятелите ни. Засега "Things In Common" е достъпна за ограничен брой хора. Вече ще виждаме различни тагове, които ги информират например, когато непознат човек е учил в същото училище или е част от група, която следвате. Така Facebook ще се опитат да ни окуражат да комуникираме с другите хора, които коментират публикациите, но не са част от приятелите ни, информира Engadget. Aбсолютно по същия начин ще разбираме кои от останалите потребители живеят в същия град, както нас, дали харесват същите заведения и много други показатели от подобен тип. Интеграцията на подобна функция ще направи публичните дискусии във Facebook по-интересни и атрактивни за всички участници. Все пак компанията допълни, че данните показвани в "Тhings In Common" са съобразени с настройките за поверителност на всеки профил. Предстоят още тестове, които да подобрят допълнително възможностите на този нов инструмент в социалната мрежа. Активността ни в повече публични постове е добър начин Facebook да ни накарат да прекарваме повече време в профилите си. Още от Digital: Facebook вече ще ни информират колко време прекарваме в социалната мрежа