Изпълнителният директор на Nike, Марк Паркър напуска поста си. Той ще бъде сменен от бившия шеф на eBay Джон Донахо, съобщи самата компания, цитирана от BusinessInsider. Паркер прекара на върха на Nike 13 години. През последните три години е едновременно изпълнителен директор, президент и председател на борда на Nike.

Считано от 13-ти януари 2020 г. Паркър ще освободи директорското място. Той обаче ще остане изпълнителен председател на борда на директорите и ще продължи да работи с мениджърите на Nike. „Искам да поясня, че не отивам никъде. Не съм болен. Няма проблеми, които крия. Вярвам, че най-добрият начин за нас да се развиваме и растем като компания е като добавяме феноменални таланти към екипа“, коментира Паркър пред Bloomberg.

Самият Донахо е член на борда на Nike от 2014 г. Той е и изпълнителен директор на ServiceNow, както и председател на PayPal Hоldings. Преди това е бил изпълнителен директор на eBay от 2008 г. до 2015 г., както и управляващ директор на Bain & Co. от 1999 г. до 2005 г. За сега той не е коментирал новия си пост.

Още от Digital: Kaква e историята зад слогана Nike Just Do It