Вече ви информирахме, че Google ще конкурират Sony и Microsoft с нова геймърска платформа. Компанията проявява все по-голям интерес към игрите и смята да ги превърне в солиден източник на приходи. Google вече експериментират с онлайн услуга, която да позволи да стриймваме геймплея независимо от хардуера, който използваме. Всичко това ще се случва директно в браузъра, като съдържанието ще се обработва от облачните сървъри на компанията в интернет. Технологичният гигант потвърди oфициално плановете си в този сегмент и публикуваха кратко тийзър видео. Кадрите в него разкриват, че Google ще вземат участие на геймърската конференция GDC 2019, която започва на 19 март, съобщава Mirror.co.uk. Още по-любопитното е, че компанията стартира нов уеб сайт с името "Gather Round", в който засега има само едно изображениe със слогана "Discover a new way to play" без допълнителна информация. В интернет вече се появиха данни, че кодовото име на услугата е "Yeti". Концепцията на Google предвижда постоянен достъп до разнообразна колекция от игри на най-популярните разработчици. Всичко това ще е достъпно срещу месечна абонамента такса. Някои анализатори дори очакват Google да представят и собствена геймърска конзола, но поне на този етап няма потвърждение за подобни планове. Навлизането на компанията в геймърския сегмент е доста интересно решение. Oще от Digital: Google Project Stream ще ни позволи да стриймваме игри директно в уеб браузъра