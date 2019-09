Аpple вече започнаха да разпространяват iOS 13.1 ъпдейта само броени дни след официалната премиера на операционната система. Собствениците на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max забелязаха появата на неочаквано съобщение с текст "Important Display Message". След като кликнат върху нотификацията се изписва следното предупреждение "Unable to verify this iPhone has a genuine display". Tака Apple ги информират, че дисплеите не са ремонтирани оторизиран сервиз получил одобрението на компанията. От CNet ни припомнят, че само преди няколко месеца подобно уведомление се появи на екрана на iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max при предходен софтуерен ъпдейт на компанията. Компанията държи да се знае, че дисплеите сменени от хора във външни сервизи, които нямат разрешението на Apple могат да повлияят негативно на функционалността им. Проблемите могат да са свързани с тъчскрийн чувствителността или яркостта на екрана ,което респективно вреди и на живота на батерията. Смяната на дисплеите на смартфоните може да се отрази негативно на яркостта на цветове и качеството на картината. Подобни проблеми ще изразходват по-бързо капацитета на батерията. Именно заради това Apple препоръчват да се придържаме към одобрените от тях сервизи и търговски партньори по цял свят. Съобщението ще се показва четири дни на Lock Screen екрана, а след 15 дни ще може да се отвори от "Settings", като потребителите ще могат да го oткрият и в секцията "Settings>General>About" в менюто на iOS 13.1. Oще от Digital: iPhone 11 Pro Max има най-добрият дисплей в света, според DisplayMate