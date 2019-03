Китайският търговски гигант официално потвърдиха плановете си да купят 14% дял в STO Express. Финансовите параметри на придобиването ще достигнат до $693 млн. Анализаторите обърнаха внимание на факта, че това е четвъртата голяма инвестиция на Alibaba в голяма куриерска компания в Китай. След като новината за сделката стана публично достояние това се отрази благоприятно на стойността на акциите на STO Express, която се увеличи с 10%, съобщава Reuters. Плановете предвиждат създаването на ново дружество, което ще притежава 29.9% дял в STO Express. В същото време Alibaba ще инвестират горепосочената сума от $693 млн. за придобиването на 41% акциите на новото дружество. По този начин участието на компанията в STO Express ще се увеличи до повече от 14% дял. Припомняме ви, че Alibaba вече придобиха още три куриерски компании в страната: YTO Express Group , Best Inc. и ZTO Express (Cayman) Inc. Аlibaba потвърдиха за поредната си стратегическа инвестиция и изразиха задоволство, че ще имат участие в "една от петте най-големи компании за експресна доставка" на територията на Китай. Това е част от стратегията им да гарантират, че всяка поръчка в страната ще се извърши в рамките на 24 часа и в световен мащаб за максимум 72 часа. STO Express е една от компаниите, които работят под шапката на Cainiao - логистична дивизия създaдена от Alibaba през 2013г. Cainiao специализира в предоставянето на софтуерни решения и услуги, като споделя базата си данни с други доставчици и логистични компании за доставка на стоки до Tmall и Taobao, които са най-големите сайтове за електронна търговия на Alibaba. Подобни сътрудничества гарантират, че всички поръчки достигат в срок до милионите клиенти, които се обслужват от компанията всеки ден. Oще от Digital: Кой ще е следващият шеф на Alibaba