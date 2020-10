Scalefocus Academy вече стартира своя прием на обучаващи се в изцяло онлайн среда, а новозаписаните курсисти ще получат безплатно тримесечно обучение, което включва лекции на живо, практически упражнения и лични срещи с ментор.

То е насочено към хора с базови познания в избраната от студентите област, като ще имат възможност да ги надградят до високо професионално ниво, чрез работа по реални проекти и специално подготвена програма от най-добрите специалисти в областта. За да се включат в Академията, бъдещите й студенти трябва да подадат своята кандидатура през сайта https://scalefocus.academy/ и да преминат изпит, който ще се проведе отново онлайн в началото на ноември. Академията отваря врати за старт на IT кариера в най-голямата българска софтуерна компания – Scalefocus, с първоначална заплата от 1800 лв.

В процеса на програмата, обучаващите се в Scalefocus Academy ще придобият умението да разрешават сложни технически проблеми и да разработват софтуер „от нулата“ в рамките на реален проект. Целта на Академията, както и преди, е да помогне за професионалното развитие на хора, които искат да започнат работа по реален проект.

Обучението е разработено така, че да даде достатъчно практически, освен теоретични знания на включилите се и да им помогне да навлязат в дълбочина в избраната от тях IT сфера. В продължение на три месеца, IT специалисти с дългогодишен опит ще влизат в ролята на персонални ментори на студентите и ще напътстват и подпомагат курсистите в тяхното професионално израстване от IT ентусиасти или любители до истински инженери, готови да започнат работа в реална среда.

Scalefocus Academy дава сертификат на успешно завършилите курса, а показалите отлични резултати ще имат привилегията да започнат и работа в софтуерната компания. До този момент от студентите, завършили цялостната програма, повече от половината получават възможността да бъдат наети в Scalefocus въз основа на постигнати високи резултати от положените изпити.

Служителите на компанията са ценен актив, който вече е допълнен с кадри от отличниците от Академията през 2019. Някои от тях се присъединяват към екипите още от деня на завършването си, а останалите са стартирали само 3 месеца след получаването на сертификата си.

Scalefocus Academy дава възможност на всеки курсист за бързо развитие, работа по реални проекти и израстване в професионален план при добро представяне, което отваря вратите към успешна кариера на IT специалист. Побързайте и подайте своята кандидатура на сайта https://scalefocus.academy/.