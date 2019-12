Подсигуряването на новия ви Windows 10 компютър не трябва да е сложна работа. Според cnet можете да активирате някои от основните функции за защита на операционната система и да деактивирате някои от по-досадните, без да компрометирате устройството си. Ето как да го направите. Създайте точка на възстановяване на системата Първото нещо, което трябва да направите с новата си Windows 10 машина, е да активирате System Restore, тъй като по подразбиране опцията е деактивирана. 1. Отворете полето за търсене на Windows Cortana и въведете „system restore“. 2. Изберете „Control Panel“ и кликнете върху „Create a restore point“. 3. Когато се появи диалоговият прозорец „System Properties“, изберете таба „System Protection“. 4. Изберете устройството, на което сте инсталирали Windows. За повечето хора това ще е C:. 5. Кликнете върху „Configure“. 6. Кликнете върху „Turn on system protection“, после върху „OK“. Оттук нататък винаги можете да се върнете в полето „System Properties“ и да кликнете върху „System Restore“, за да върнете машината си в този момент във времето. Отървете се от предварително инсталираните програми Microsoft и производителите изпълват компютрите с нежелан или пробен софтуер, който никога няма да използвате, но въпреки това ще заема ценно пространство в паметта, докато в крайна сметка не остарее и не предостави куп уязвимости. Ето какво може да направите: 1. Отидете в „Start“ менюто, после в „Settings“, и после „Apps“. 2. Трябва да разгледате списъка с всичките инсталирани програми под секцията „Apps & Features“. Кликване с десния бутон върху която и да е от тези програми и трябва да имате възможност да ги деинсталирате. Уверете се, че софтуера и драйверите са актуални Най-лесният начин да направите това е като изтеглите Windows Update Assistant и следвате подканите. Ако имате проблеми с автоматизирания процес, има ръчна опция: 1. Отидете в „Start“, после в „Settings“. 2. Изберете „Update & Security“, след което изберете „Windows Update“. Използвайте уникален вход за локален акаунт По подразбиране влизането в Windows 10 означава използването на вашия Microsoft акаунт. Той е същият, който използвате за вашата Microsoft поща. Предимството на този тип вход е, че всички промени, които правите в настройките си, докато сте на новата си Windows 10 машина, ще бъдат автоматично синхронизирани на всичките ви други Windows 10 устройства. Това може да е удобно, но крие рискове за сигурността ви. Разумно е да имате уникален вход за локален акаунт, който да използвате само на новия си Windows 10 компютър. 1. Отидете в „Start“, после в „Settings“. 2. Кликнете върху „Accounts“, след това върху „Your email and accounts“ в лявата колона. 3. Кликнете върху линка „Sign in with a local account instead“. 4. Когато се появи подкана, въведете паролата, която използвате понастоящем, за да влезете в Microsoft акаунта си кликнете върху „Next“. 5. Новата подкана ще ви помоли да създадете потребителско име, парола и подсказка за парола. След като въведете текста, кликнете върху „Next“. 6. Кликнете върху „Sign out and finish“. Това ще ви върне към екрана за вход в машината, където можете да въведете новата си парола, за да се логнете обратно. В този момент вероятно ще забележите и много по-бързо влизане. Забранете следенето ви Windows 10 автоматично проследява вашето местоположение и следи поведението ви, за да ви показва целенасочени реклами. Ето как да изключите и двете функции, за да защитите по-добре поверителността си: 1. Отидете в „Start“, после в „Settings“. 2. Кликнете върху „Privacy“. Това е иконата, която прилича на катинар. 3. Кликнете върху „Location“, после върху „Off“. 4. За да деактивирате проследяването на реклами върнете се на екрана „Privacy“ и изключете „Let apps use advertising ID to make ads more interesting to you based on your app activity“. Активирайте вашата защитна стена и антивирусен софтуер Може би сте чували за Windows Defender Security Center. Това е първото място, към което да се насочите за наблюдение състоянието на вашия компютър, но това не е достатъчно. Трябва да добавите допълнителен слой сигурност, а той вече е вграден в Windows 10 и трябва да се възползвате от него, като активирате защитна стена и антивирусна защита. Ето как може да стане това: 1. Отидете в „Control Panel“, после в „System and Security“. 2. Кликнете върху „Windows Defender Firewall“, след това върху „Turn Windows Defender Firewall on“ (или „off“) в страничната лента. 3. Кликнете върху „Turn on Windows Defender Firewall“ бутона, както под настройките за публичната мрежа, така и за частната мрежа. 4. Поставете отметка в квадратчето до „Notify me when Windows Defender Firewall blocks a new app“. Вижте 6 лесни настройки в Windows 10, които ще подобрят работата на компютъра ви