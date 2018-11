Случвало ли ви се е да видите снимка на дадена локация в Instagram и да нямате търпение да посетите въпросната дестинация? Бюджетната авиокомпания easyJet е наясно, че това се случва на доста хора и предлагат собствено решение как да ги улеснят в постигането на тази задача. Софтуерните им инженери са разработили уникална функция с името "Look & Book", с която да правите резервации на полети до дестинации по цял свят, които виждате в своя профил в Instagram. Единствено трябва да направите скрийншот на желаната дестинация. Алгоритмите на мобилното приложение автоматично ще разберат за коя локация става въпрос и ще я покажат на интерактивна карта. Кликването на "Start Book" бутона ще ви възпроизведе списъка с актуалните полети на самолети до съответния град, заедно с дати, часове, цени и други важни неща свързани с резервацията, съобщава BusinessInsider. Имайте предвид, че "Look & Book" е оптимизирана да работи не само с дестинации в Европа, но може да открива локации по цял свят. Разбира се наличните полети се извършват от easyJet. Функцията определено е доста полезна и ще ви спести ценно време да търсите коя е харесваната от вас локация, която случайно сте открили в своя профил в Instagram. След като го направите веднага ще видите и актуалните полети в мрежата на easyJet, което допълнително ще улесни планирането на вашето пътуване. На този етап "Look & Book" има предимно експериментален характер и е достъпна единствено за устройствата с iOS. Ако всичко върви по план компанията ще представи и версия за смартфоните с Android. Още от Digital: Как да намираме евтини самолетни билети от смартфона