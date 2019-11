На 7 Ноември в страницата на популярният блогър Mukul Sharma в Twitter се появи пост който гласеше "The Samsung W20 5G could very well be the rebranded Galaxy Fold 5g." Той беше съпътстван от снимка, която изобразява предполагаемата покана за предстоящо събитие на 19 Ноември в което Samsung ще представят своя модел W20 5G.

От снимаката става ясно, че това е смартфон, който би следвало да наследи сгъваемият Galaxy Fold, който нямаше 5G вариант. Той така и не се появи на бял свят в България. По данни публикувани в китайският Gizchina, има шанс и W20 да има същата съдба като на Fold - да бъде предназначен за продажба само на китайският пазар. Цената на W20 5G ще бъде 20 000 юана, което се равнява на 5039лв, което е осезаемо повече от Samsung Galaxy Fold, който струваше 15 999 юана (4031лв).

От други лийкове публикувани в интернет до момента знаем, че Samsung W20 5G трябва да се задвижва от процесор Snapdragon 855 Plus и да има от 8 до 12GB RAM.