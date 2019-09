Водещите производители на смартфони използват различни интерфейси, с които опитват да ги различат от конкурентните устройства на пазара. Oт една страна това им позволява да персонализират дизайна на софтуера, но от друга е една от причините за по-бавните ъпдейти. От AndroidPit проведоха интересно проучване, с което искат да разберат какви са предпочитанията на потребителите, когато стане въпрос за потребителските интерфейси на Android. Резултатите са доста интересни и показват, че най-голям интерес сред собствениците на смартфони представляват т.нар. "стоков" Android с 31%. Това е интерфейса, с който оперират смартфоните с бранда Pixel, както и устройствата с програмата Android One. Втората позиция е за Samsung One UI, който среща симпатиите на 28% от анкетираните. В същото време третата позиция е за EMUI интерфейса на популярните смартфони с брандовете Honor и Huawei. Крайният резултат на EMUI е 13%, което е минимална преднина от Оxygen OS софтуера, на който са базирани устройствата на OnePlus. Прави впечатление, че цифрите донякъде са сходни с пазарния дял на компаниите, но въпреки това най-предпочитания избор за потребителите е стоковия Android. Tук е подходящ момент да вмъкнем, че официалната премиера на Google Pixel 4 ще е след няколко седмици и това ще сa първите смартфони с Android 10, които ще са налични на пазара. Oще от Digital: Каква е разликата между заводската версия на Android, Android One и Android Go