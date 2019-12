Samsung Galaxy S11 е дългоочакван смартфон, който има потенциала да постави нов рекорд по продажби за компанията. Официалната премиера ще е на 18 февруари, когато ще видим поне три модела от серията. Популярният блогър IceUniverse публикува допълнителни детайли за размерите на смартфоните с бранда Galaxy S11. Данните му потвърждават наличието на Samsung Galaxy S11, Galaxy S11e и Galaxy S11 Plus, съобщава TechRadar. Очакванията са смартфоните да предложат съответно 6.7", 6.4" и 6.9" дисплеи, за което разбираме от размерите на предпазни протектори за серията. Любопитното е, че според информацията на @OnLeaks в задната част на Samsung Galaxy S11 Plus ни очакват четири задни камери, а не пет, както се очакваше досега. Според него компанията експериментира с втора партида на смартфоните, които редуцират обективите на гърба на модела. Все още не разполагаме с конкретни детайли за конкретните спецификации на камерите, които ще ни предложат Samsung Galaxy S11, Galaxy S11e и Galaxy S11 Plus. Със сигурност Samsung ще се постараят да изпреварят своите най-големи конкуренти по отношение на възможностите за мобилна фотография. Съществува и вероятност Samsung Gаlaxy S11 може да бъде представен като Galaxy S20, но информацията засега не е потвърдена официално от корейския производител. Още от Digital: Samsung Galaxy S11 ще е първият смартфон в света с 48MP телефото камера