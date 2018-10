Apple все още не е създала свой VR шлем, въпреки че от години експериментира с технологията. Но това не означава, че трябва да чакате iGlasses, за да се наслаждавате на VR приложения на вашия iPhone. Има много такива приложения в App Store и при условие, че носите подходящия шлем, можете да се насладите на технологията от вашия iPhone. Най-евтината възможност е Google Cardboard, но ако сте готови да платите повече за върховно изживяване, тогава помислете за Zeiss VR One. Ето и кои са най-добрите iOS приложения за виртуална реалност, според Tech Radar. Google Cardboard (безплатно) Приложението Google Cardboard ви показва как да настроите правилно вашия шлем и ви дава достъп до пет вида VR изживявания – разглеждане на музеи, изследване на непознати места, разходка из емблематични градове по света, наслаждаване на Северното сияние и наслаждаване на различни цветни фигури с калейдоскоп. YouTube (безплатно) Приложенеито YouTube има VR режим, който ви позволява да правите две неща: да се наслаждавате на 360-градусови видеоклипове в VR среда или да изгледате нормални видеоклипове на виртуален екран. Можете да се насладите на спускане с шейна, на каране на Porsche или каяк, както и да се доближите до членовете на любимата си музикална група. Within (безплатно) Within е най-добрата дестинация за иновативни, забавни и информативни история, базирана на реалността. За създаването на това VR съдържание са си партнирали компании като Sony, Samsung, Universal и NBC. NYT VR (безплатно) От Ню Йорк Таймс експериментират с VR технологията като друг начин да се разказват истории. От компанията правилно са се фокусирали върху „местата, които обикновено не могат да се посетят от всеки“, което ви позволява не само да четете и чувате за тези места, но и да ги видите. Това е много впечатляващо. InCell VR (безплатно) В прочутия филм „Фантастично пътешествие“ от 1966 година (пресъздаден отново през 1987 година с Денис Куейд в главната роля със заглавието „Вътрешен космос“ ) екип от учени се смалява, за да изследват вътрешностите на човешкото тяло в малка подводница. Сега можете да направите същото, но без да рискувате живота си. InMind 2 VR (безплатно) InMind 2 VR е образователна игра, като InCell VR. Но този път приключението се случва в мозъка на тийнейджър, наречен Джон. VR Roller Coaster (безплатно) Никога не сте се престрашавали да се качите на влакче на ужасите? Може би щяхте сте по-смели, ако знаехте, че сте във виртуална среда? VR Roller Coaster се базира на огромен, произволно генериран град, така че той е различен всеки път, когато отворите приложението. Вижте 4 подобрения във очилата с виртуална реалност, които предстои да видим