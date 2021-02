Samsung се превърнаха в една от първите компании, която представи премиум смартфони от началото на годината досега. Корейският производител се оказа принуден да изтегли с няколко седмици премиерата на флагманите от серията Samsung Galaxy S21. Актуализираният дизайн, по-мощния хардуер и по-добрите камери са само част от подобренията, които предлагат смартфоните. Представителите на Samsung Galaxy S21 гамата също така се възползват от предимствата на One UI 3.1. Toва е новата версия на потребителския интерфейс, която предлага допълнителни оптимизации, с които ще улеснява работата с устройствата. Добрата новина е, че няма да се налага да отделяте средства, за да си купите някоя от версиите на Galaxy S21, за да тествате новите функции. Собствениците на по-стари смартфони на Samsung ще имат достъп до някои от подобренията в One UI 3.1. Вече се разпространява ъпдейт, който ще е наличен за Samsung Galaxy S20 и Galaxy Note 20 смартфоните, както и за гъвкавия Galaxy Z Flip, информира DigitalTrends. Все още няма потвърждение дали всички версии на устройствата, като например Galaxy S20 FE ще бъдат актуализирани към One UI 3.1, Новият ъпдейт ще позволи на потребителите да използват пет функционалности, които досега бяха лимитирани до Galaxy S21. Първата от тях се казва "Enhanced Single Take" режим на камерата, с който да направите няколко снимки с различни настройки на камерата. Идеята е да изберете най-добрия кадър и да го споделите в социалните мрежи. След като сте готови ще има как да редактирате изображенията с "Object Eraser". Както името подсказва това е инструмент, предлага възможност бързо да изтриете обектите в снимката, които желаете да премахнете. Следващата функция за по-старите смартфони на Samsung е "Multi Mic Recording." Функцията е полезна да правите аудио запис от вградения микрофон на смартфоните, както и от свързaни устройства с Bluetooth. Другата нова опция е "Еуе Comfort Shield" и е създадена на настройва синята светлина на екрана, за да не натоварват очите. Още от Digital: Samsung Galaxy A52 (5G) и Galaxy A72 ще имат 120Hz и 90Hz дисплеи