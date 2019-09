Има няколко начина да настроите VPN на Windows 10. Най-лесният е да изтеглите VPN приложение на вашия компютър, да влезете и да се свържете със сървър с едно натискане на бутон. И работата е свършена! Ако обаче VPN доставчикът ви по някаква причина няма приложение за Windows или компютърът ви работи с Windows 10 в режим S, което означава, че можете да инсталирате само приложения, налични в Microsoft Store, ще трябва да настроите VPN ръчно. Но не се притеснявайте, от информацията на androidauthority ще разберете как да направите това само за няколко минути. Как да настроите VPN на Windows 10 За да настроите VPN на Windows 10, кликнете върху бутона Start в долния ляв ъгъл и изберете опцията Settings. След това кликнете върху “Network & Internet,” и после върху “VPN”. Следващата стъпка е да кликнете върху „Add a VPN connection“, след което е време да добавите цялата необходима информация. Започнете, като кликнете върху падащия списък „VPN provider“ и след това изберете единствената налична опция - Windows (built-in). В полето Connection name, въведете име по избор, което ще разпознаете, когато искате да се свържете с VPN. Сега е време да добавите име или адрес на сървъра в Server name or address, информацията трябва да намерите на уебсайта на вашия VPN доставчик. След това изберете опцията „Automatic” под “VPN type” и изберете една от опциите в “Type of sign-in info”. В повечето случаи по подразбиране е избрано „User name and password”. Следващата стъпка е да добавите вашата информация за вход в полетата „User name” и „Password” и после да кликнете върху „Save”, за да завършите процеса. За да се свържете с VPN сървър, който сте настроили, отворете Settings > Network & Internet > VPN, изберете VPN връзката, която искате да използвате, и след това кликнете върху бутона Connect. Можете и да кликнете върху иконата на мрежата в лентата на задачите, да изберете VPN връзка и да кликнете върху Connect. Вижте каква е разликата между VPN и прокси сървър