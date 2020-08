Стратегията на Samsung да представят два флагмана в една календарна година е в основата на успеха, който имат смартфоните Galaxy на пазара. Остават приблизително шест месеца до представянето на Samsung Galaxy S30, но въпреки това устройството отново попадна в полезрението ни. Този път разбираме, че компанията иска да подобри eдин от най-важните аспекти на смартфона, тъй като ще го оборудва с по-голяма батерия. Според информация на GalaxyClub първите прототипи на "Plus" версията, която е сномер "ЕB-BG996ABY" има капацитет от 4660mAh. Обикновено реалната мощност е малко по-висока, като в конкретния случай на Samsung Galaxy S30 Plus ще достигне до 4800mAh. За сравнение Samsung Galaxy S20 Plus е наличен в базата данни със 4370mAh батерия, но реално мощността на смартфона е 4500mAh. Увеличеният капацитет на батерията в Samsung Galaxy S30 Plus и допълнителни софтуерни оптимизации на компанията ще гарантират още по-дълго време за работа с едно зареждане от собствениците на устройството. Много е трудно да се предположи точно какво отражение върху реалната работа на устройството ще имат допълнителните 300mAh. Важно е какъв дисплей ще предложи Samsung Galaxy S30 Plus, както и честотата за опресняване на кадрите, която поддържа. Най-вероятно ще видим 120Hz дисплей от последно поколение с AMOLED технологията. При всички положения всяко допълнително време ще допадне на потребителите. Остава отворен въпроса дали Samsung ще последват същия пример и със стандартната версия на Galaxy S30. Най-вероятно серията ще включва и трети модел, а именно Samsung Galaxy S30 Ultra, който ще предложи най-големия дисплей и респективно най-мощната батерия. Samsung ще се фокусират и върху камерите на флагманите, за да предложат неограничени възможности за мобилна фотография и да се конкурират успешно с Huawei. Компанията от доста време опитва да вгради предната камера под дисплея на мобилните устройства и това е характеристика, която също се очаква от Galaxy S30 серията. Още от Digital: Samsung Galaxy S30 няма да има селфи камера, която е вградена под дисплея