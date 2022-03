Samsung представи дългоочакваната гама телевизори за 2022г., която обхваща водещата серия Neo QLED 8K, лайфстайл телевизори, както и нови Samsung OLED модели.

В съзвучие с философията на Samsung “Екрани навсякъде, екрани за всички“ най-новите иновации при дисплеите променят представите за аудиовизуално потребителско изживяване – с възможност за още по-разнообразен избор измежду върхови технологии и дизайн.

Neo QLED 8K

Връх в премиум портфолиото на Samsung и революция при визуализацията на цветове и контраст – серията Neo QLED 8K предлага динамично визуално изживяване със спиращи дъха технологии и функционалности за най-реалистичната картина, предлагана от Samsung досега.

Благодарение на процесора Neural Quantum Processor 8K, снабден с Изкуствен интелект, потребителите могат да се потопят в невероятните детайлни 8К изображения независимо от качеството на съдържанието.

Най-интересните функции в смарт телевизорите на Samsung

Мощен процесор

Независимо дали се наслаждаваш на последния кино хит с качество като в салон или на ускоряващо пулса спортно състезание. Процесорът Neural Quantum Processor 8K на Samsung предлага на зрителите вълнуващо съдържание, оптимизирано до 8К ниво за образи, които още повече те доближават до реалността.

Впечатляващ контраст и яркост

Чрез MiniLED, които са 40 пъти по-малки от стандартните LED светодиоди се постига по-голяма плътност, значително подобрен контраст и всичко това в комбинация с процесора Neural Quantum Processor 8K. Увеличената мощност на устройството и новата 14-битова процесорна технология и антирефлексен слой намаляват отблясъците и отраженията.

Форм фактор

Уникалният Infinity One Design впечатлява с ултра тънък панел от неръждаема стомана с дебелина от 1.52 до 1.81[1] cm.

Аудио изживяване

Благодарение на 90W 6.2.4-каналната аудиосистема моделът QN900B потребителите буквално усещат звука. А за да достигнеш до още по-високо ниво, свържи бързо и лесно телевизора със Samsung саундбар – това става благодарение на първата в света вградена безжична система за свързване Smart TV-to-Soundbar Dolby Atmos.

Гамата 2022 Samsung Neo QLED 8K включва три нови серии QN900, QN800 и QN700 и ще бъде налична в размери 55”, 65”, 75” и 85”.

Лайфстайл телевизори

Телевизорите играят ключова роля в дома ни, по-важна от всякога. Търсенето на персонализирани решения нараства. Портфолиото от стилни лайфстайл модели предлага пълна гама от оптимизирани функционалности, за да обогати визуалното изживяване и интериора.

През 2022 г. The Frame променя представата за изкуство. Новата технологията Matte Display на Samsung намалява отблясъците и отраженията с цел по-добро потребителско изживяване. Matte Display разпръсква светлината през различни ъгли и в различни посоки. Релефната повърхност предотвратява спад в качеството на картината, причинено от дневна светлина или отблясъци от осветлението в пространството вечер.

The Frame идва с оптимизиран Art Store, който прави търсенето на съдържание по-лесно и дава на ползвателите достъп до над 1600 произведения на изкуството от авторитетни музеи и галерии. Потребителите могат да се насладят на двумесечен пробен абонамент – с един месец повече спрямо предходното предложение.

The Serif се предлага с корпус с матово покритие, за да се слее безпроблемно с Matte Display, издигайки емблематичния дизайн и придавайки изключителен премиум вид и усещане.

The Sero, също част от гамата лайфстайл телевизори на Samsung, идва с набор от актуализирани характеристики. Matte Display и новите „умни“ функционалности предлагат още по-добро визуално изживяване и във вертикален режим.

The 2022 Frame ще бъде наличен в размери 32”, 43”, 50”, 55”, 65”, 75” и 85”, The Serif – в размери 43”, 50”, 55” и 65”, а The Sero в размер 43”.

Samsung OLED

В контекста на концепцията “Екрани навсякъде, екрани за всички” през 2022 г. Samsung разширява портфолиото си чрез добавяне на модела Samsung OLED (S95B), като предлага на потребителите още по-голямо разнообразие при избора на технология, подходяща за техните нужни и предпочитания.

Samsung OLED комбинира върховата мощност на процесора Neural Quantum Processor 4K и интелигентните функционалности на платформата Tizen с невероятно аудио изживяване, благодарение на технологиите Samsung Object Tracking Sound и Q-Symphony с Dolby Atmos. И всичко това в тънкия корпус, наречен LaserSlim.

Оборудван с процесора Neural Quantum Processor, част и от Neo QLED флагман серията на Samsung, S95 разполага и с технология за оптимизация на яркостта на OLED и с технология за прогнозиране на разпределението на цветовете с цел повече яркост, повече прецизност на акцентите и по-реалистични цветове.

Новият Samsung OLED преобръща представите за OLED технологиите, налични досега на пазара и познати на потребителите, и предлага алтернатива.

Samsung S95B ще бъде наличен в размери 55” и 65” през април.