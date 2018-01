Google Chromecast често е игнорирана платформа за игри, но това не означава, че няма качествени игри, с които да се забавлявате на телевизора си. Дори не е необходимо да имате Chromecast, тъй като можете да се възползвате от всяко устройство с Android TV, за да стриймвате игрите, изброени в списъка на Android Police. Monopoly here & now Monopoly here & now предлага най-новата версия на популярната игра като приложение с възможност за работа с Chromecast. То съдържа всичките ви любими геймплеи и включва режим за един играч, както и мултиплейър режим, който работи чудесно с всяко устройство с възможност за работа с Chromecast. Просто имайте предвид, че режимът за мултиплейър ще изисква всеки играч да инсталира приложението на своя телефон или таблет. Безплатната версия ще ви притеснява с реклами, за да ги избегнете ще трябва да платите $4. RISK: Global Domination RISK: Global Domination е друга популярна игра поддържаща Chromecast. Вашата задача е да завземете целия свят, като използвате тактически и стратегически схеми. Приложението има добре разработена дигитална карта, комплексен геймплей, впечатляващ звук. Можете да играете срещу случайни играчи онлайн, както и с приятелите си. Just Dance Now Това е игра за танци. Потребителите трябва да имат приложението на своите телефони, които действат като контролер, базиран на движението им. По този начин приложението може да следи движенията ви, докато се състезавате в танц срещу AI или срещу реални противници. Tricky Titans Тricky Titans е уникална мултиплейър игра. Можете да изберете да защитите селото си, да атакувате друг играч или да заредите вашите способности, но трябва да изберете мъдро, тъй като другите хора, срещу които играете имат същите възможности. Въпреки че геймплеят е достатъчно прост, стратегията, която ви е необходима за да надминете конкуренцията си е достатъчно предизвикателство, за да направи играта доста приятна. Grail Cast - Chromecast Game Притежавате ли правилната комбинация от късмет, скорост и умение, за да станете най-великият ловец на съкровища? Може да проверите това с играта Grail Cast - Chromecast Game. Можете да играете с до 4 приятели и късметът най-вероятно ще бъде предпоставка за успеха ви. Fire Team for Chromecast В Fire Team for Chromecast можете да се състезавате срещу вашите приятели или семейство. Просто поставете бомбите си стратегически на определената площ, за да уловите другите играчи в предстоящата експлозия. Последният човек е победител. Вижте 7 игри за виртуална реалност, които си заслужава да пробвате