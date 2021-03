Google са част от ежедневието на милиони потребители със своето портфолио от мобилни услуги и приложения. Достигането на по-голяма аудитория е амбициозна цел свързана и с оптимизации за бюджетните устройства. Смартфоните с Android имат достъп до олекотени версии на Google приложенията, които са достъпни с "Go" бранда в Google Play. Google Go, Gmail Go, Google Maps Go са пример за стратегията на компанията дори най-слабия хардуер в Android екосистемата да предлага определен набор от функционалности за навигация, комуникация и забавление. Намаляването на размера на мобилните приложения обикновено е свързано с орязване на важни елементи от интерфейса и функции. Компанията активно експериментира с потенциални решения, които да намаляват инсталационните файлове за Android. Последната инициатива на Google се казва "App Install Optimization" и е фокусирана изцяло върху този проблем. Това е проект с отворен код, който ще анализира кои компоненти от приложенията използваме, за да ги инсталира и възпроизведе по-бързо, съобщава 9to5google. Използването на функция не споделя данни като имейли и потребителски имена, спазвайки актуалните правила заложени в Privacy Policy декларацията на Google Play. Teстовият инструмент също така няма достъп до инсталираните приложения в смартфоните и предлага няколко важни предимства. Активирането на "App Install Optimization" ускорява инсталацията на софтуер за Android, но допринася за изразходването на по-малко системни ресурси. Потребителите могат да очакват по-интуитивно зареждане на графиките и по-ниска консумация на енергия при работа с приложенията. Оптимизацията ще се осигурява от алгоритмите на Google, които ще дават приоритет при инсталирането на определени компоненти от приложенията. Така например, ако използвате дадена услуга предимно да браузвате текстовите публикации Google могат да не изтеглят секцията за създаване и редактиране на мултимедия. Файловете могат да бъдат изтеглени допълнително, когато не използвате устройствата. Новият ъпдейт Google Play Version 24.5.13 и трябва да отворите последователни Menu > Settings > App Install Optimization, за да стартирате оптимизацията. Oще от Digital: Google Play вече поддържа споделяне на ъпдейти и приложения с Android смартфони