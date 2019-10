Вече ви информирахме, че Apple искат да регистрират търговската марка Slofie. Всъщност под това име се крие интересна функционалност, която се поддържа от iPhone 11. Този термин е свързана с нов формат за заснемане на селфита от предната камера на забавен кадър. Кратките анимации могат да се споделят лесно в социалните мрежи и представляват един от многото начини потребителите да се забавляват с камерите на новите устройства. Най-големият конкурент на компанията, а именно Samsung също проявява интерес към идеята. От SamMobile разкриват, че т.нар. "слофита" ще са достъпни за собствениците на смартфоните от серията Galaxy с предстоящия ъпдейт към One UI 2. След като запишете подобно видео ще разполагат с допълнително опции да персонализирате неговата визия. Компанията ще предложи различни филтри и опция да регулирате скоростта на кадрите. Всео ще не знаем колко дълги ще са клиповете и какви други изненади ни очакват в новия формат на Samsung. Желанието на компанията да интегрира подобна функционалност в One UI 2 е сигурна гаранция, че повече потребителите ще започнат на снимат селфита на забавен кадър. Актуализацията ще е налична заедно с Аndroid 10 ъпдейтите, които предстоят в следващите седмици. Няма да е изненадващо, ако и другите производители на Android последват примера на Samsung. Oще от Digital: Смартфоните на Samsung ще получат One 2.0 UI интерфейса, заедно с ъпдейта към Android Q