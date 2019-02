Новото поколение смартфони на водещите производители предлагат и атрактивни функции за бързо зареждане на батерията. Това е доста полезно, особено когато сте в движение и трябва бързо да захраните устройството на пълен капацитет. Най-разпространената технология за бързо зареждане е Quick Charge, но се забелязва тенденцията всеки производител на смартфони с Android да предлага алтернативно решение. От PhoneArena проведоха ново проучване, за да разберат кое устройство може да се зареди най-бързо. Крайният резултат може да ви изненада доста, тъй като победителя в експериментите е Moto G7 Plus. Teстовете показват, че този смартфон може да бъде зареден от 0 до 100% за едва 48 минути, което е доста впечатляващо. Необходими са 30 минути, за да се достигне до 80% на батерията в Moto G7 Plus, a за 15 минути ще я заредите на 43%. Единственото друго устройство, което се доближава до тези показатели е Huawei Mate 20 Pro, който може да се зареди на пълен капацитет за 68 минути. Следващите два смартфона, които допълват челния списък са OnePlus 6T (85 минути), както и Samsung Galaxy Note 9 (109 минути). Прави впечатление, обаче, че разликата между тях и Moto G7 Plus е доста сериозна. В заключение ще отбележим, че iPhone изостава значително по този показател от конкурентите си с Android. Още от Digital: Как да зареждаме Android смартфона си по-бързо