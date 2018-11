Независимо дали искате да диктувате бележки, докато сте в движение, да споделяте устни съобщения с приятели и колеги или да записвате съобщения за някой член на вашето семейство, в Google Play Store ще откриете приложение, което да отговаря на вашите нужди. Ето кои според Make Use Of са най-добрите Android приложения за преобразуване на речта в текст. Speechnotes Приложението слуша какво казвате и печата думите на екрана. После трябва да добавите пунктуация, но това не отнема време защото на екрана виждате най-често използваните препинателни знаци. Клавиатурата на приложението включва и ред за персонализирани бутони. Можете да ги използвате, за да добавите бързо най-използваните от вас фрази, като вашето име, подпис или поздрави. Други полезни функции включват поддръжка за Bluetooth и уиджит за начален екран. Приложението има безплатна и платена версия. Voice Notes Speechnotes е много подходящо за дълги диктовки като на лекции или есета. Voice Notes възприема противоположния подход – приложението е специализирано за въвеждане на кратки и бързи бележки, които може да изкажете докато сте в движение. Приложението предлага два основни начина за записване на бележките ви. Можете да използвате функцията „говор към текст“, за да видите писмена версия на устните ви бележки на екрана, или можете да запазите аудиофайл и да го чуете по-късно. Освен това, Voice Notes има функция за напомняне. Тя ви позволява да зададете време за напомняне, заедно с типа на сигнала, който искате да получавате. Можете също така да създавате повтарящи се напомняния. И накрая, приложението предлага мощни инструменти за организиране. Те включват персонализирани категории, цветни маркери и възможността да импортирате и експортирате бележките си. Приложението има безплатна и платена версия. SpeechTexter SpeechTexter е приложение, което работи както онлайн, така и офлайн. За да го използвате офлайн обаче, трябва да изтеглите на телефона си нужния езиков пакет. Може да направите това като отидете на Settings > Languages and input > Keyboards and input method > Virtual keyboard. Докоснете Google voice typing и изберете Offline speech recognition. За да изберете езиците, които да изтеглите, докоснете таба „All“ и превъртете надолу до желания език. Можете да използвате SpeechTexter и да създавате SMS съобщения, имейли и съобщения в Twitter. Приложението разполага с персонализиран речник. Това улеснява добавянето на лична информация като телефонни номера и адреси. Приложенеито е безплатно. Voice Text Voice Text има една единствена цел – да ви позволи да получавате и изпращате гласови съобщения. Voice Text може да прочете на глас всички съобщения, които получавате. Освен това, можете да програмирате приложението да реагира така, както искате или да използвате някой от шестте уиджита за начален екран. Voice Text дава възможност да деактивирате автоматичното четене на текстови съобщения през определени часове от деня. За съжаление, приложението Voice Text изисква интернет връзка, за да работи максимално добре. Приложенеито е безплатно. Вижте най-добрите приложения за прогноза на времето през 2018г.