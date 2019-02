Apple отново се озова в центъра на съдебен конфликт, който този път е провокирано от дело заведено срещу компанията от недоволни потребители. Според обвинението Apple умишлено разпространяват софтуерни ъпдейти, които спират да приемат оригиналните зарядни устройства за iPhone. По този начин собствениците на смартфоните са принудени да инвестират допълнителни средства, за да си купят нови aксесоари, за да захранят устройствата си. Тези практики се извършват умишлено от Apple "поне от ноември 2016г." се твърди още в делото. Много потребители са изпаднали в неприятната ситуация, когато виждат "Тhis Accessory May Not Be Supported" съобщението на екрана на iPhone. Невъзможността да продължат да използват по предназначение старото си зарядно устройство не им остава друг избор освен да инвестират в покупката на ново. В обвинението се твърди, че Apple са наясно със ситуацията и не предприемат никакви действия да улеснят потребителите си в продължение на месеци, съобщава MacRumors. Oт компанията логично отхвърлиха тези твърдения и ще продължат защитата си в съда. Делото конкретно е фокусирано върху iOS 10.1.1 oт ноември 2016г. и в него се твърди, че множество други потребители са засегнати от този проблем. Все още не разполагаме с конкретна цифра на хората, които са изпадали в тази неприятна ситуация и бързо са си купили ново зарядно устройство. Ако съдебните власти приемат тези обвинения за подобни умишлени действия от страна на Apple това със сигурност може да се превърне в сериозен удар върху репутацията на компанията. Тепърва предстоят изслушвания в заседателната зала. Oще от Digital: Осем приложения и настройки, които ще ви гарантират сигурността в iPhone