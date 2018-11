Искате да стартирате Android приложения на вашия лаптоп, но нямате хромбук? Не се притеснявайте, все още можете да го направите. Може да не знаете това, но Chrome има инструмент, който ви позволява да изпробвате в браузъра Android приложения. Инструментът, който трябва да използвате, за да можете да пускате Android приложения на устройството си, се нарича ARC Welder. Първоначално ARC, което идва от App Runtime for Chrome, беше експеримент, специално предназначен за разработчиците на приложения, но сега почти всеки може да се възползва от него. От информацията на Android Guys научаваме как да стартираме Android приложения в браузъра Chrome на компютъра си. Ето какво е нужно да знаете преди да започнете с този процес. RC Welder се базира на Android 4.4 и има няколко ограничения, включително: 1. Можете да заредите само едно приложение. 2. Трябва да изберете дали искате приложението да се стартира в режим „Портрет“ или „Пейзаж“. 3. Трябва да изберете режим „Таблет“ или „Телефон“. Инсталирайте ARC Welder Отворете браузъра Chrome на вашия лаптоп или десктоп, отидете на уеб страницата Chrome Web Page for ARC Welder и добавете разширението в браузъра си. След краткия процес на инсталиране, трябва да можете да започнете да използвате Android приложенията на десктопа си. Всички настолни системи се поддържат, включително Windows 10, MacOS и Linux. Трябва обаче да се отбележи, че ARC Welder е специално създаден за Chrome OS. Ето защо ще видите предупреждението „You are using ARC Welder on a non-Chrome OS device. Platform-specific bugs exist.” Намерете и изтеглете APK файлове ARC Welder работи с APK файлове. Ето защо за да може да отваряте Android приложения на компютъра си, ще трябва да намерите и изтеглите техните APK файлове. Добре е да опитате една от тези APK бази данни, които предлагат голям избор от приложения и игри: APKMirror, AndroidAPKsFree, APKPure. Използвайте ARC Welder, за да ги стартирате След като изтеглите APK файл, кликнете върху бутона „Add your APK”, за да започнете теста. Зареждането ще отнеме няколко секунди, а след това ще трябва да направите още няколко неща, между които да изберете ориентацията, формата или дали приложението трябва да се преоразмерява. След това натиснете бутона „Тest“ и изчакайте зареждането на приложението. То ще стане в отделен прозорец. Трябва да знаете, че някои от приложенията вероятно няма да се заредят. Доста приложения обаче работят добре, така че ако сте достатъчно търпеливи, ще намерите такива, които може да стартирате на компютъра си. Вижте 8 приложения, които е добре да инсталирате на нов смартфон с Android