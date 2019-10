Motorola подготвят премиерата на още един смартфон, който ще бъде представен до броени дни. Новият модел се казва Moto G8 Plus и ще е позициониран в средния ценови клас. Премиерата се очаква да стане факт на специално събитие, което ще се проведе на 24 октомври. В интернет сега се появиха серия от изображения, потвърждаващи една от най-интересните функции на Moto G8 Plus и това е тройната задна камера. Благодарение на тях виждаме, че сензорите са подредени вертикално в десния ъгъл на корпуса. Основният сензор ще е с 48-мегапикселова резолюция и е допълнен от 16МР UltraWide сензор с широк зрителен ъгъл от 117 градуса. Последният обектив ще бъде 5MP Depth сензор, като отпред смартфона ще има 25МР камера за селфита. Смартфонът ще има 6.3-инчов IPS дисплей с Full HD+ резолюция от 2280х1080 пиксела, Високата производителност ще се гарантира от Qualcomm Snapdragon 655 процесор и оперативна памет от 4GB RAM, съобщава xda-developers. Вградената памет е 128GB, но има и слот за microSD карта. Батерията ще бъде със заряд от 4000mAh и предвижда опция за бързо зареждане. Moto G8 Plus има 3.5-милиметров аудио жак и ще поддържа Bluetooth 5.0. Oперационната система е Android Pie, но все още няма информация за ъдейт към Android 10. Само след няколко дни ще разберем повече за смартфона, включително кога и на каква цена ще стартират продажбите в Европа. Ще трябва да се въоръжим с търпение, за да научим повече за възможностите на тройната камера в Moto G8 Plus. Oще от Digital: Motorola ще представят първия си гъвкав смартфон до края на 2019г.