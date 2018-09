Заводските версии на Android съдържат някои фантастични приложения. Много хора се придържат към тях и никога не използват нищо друго. Това обаче не означава, че няма също толкова добри и надеждни алтернативи. От Make Use Of разглеждат някои от най-добрите алтернативи на предварително инсталираните приложения за Android. Ето кои са те: 1. Заменете Messages с QKSMS Ако не искате да поверявате съобщенията си на Google и искате нещо по-надеждно, има много чудесни SMS приложения на трети страни. QKSMS е приложение с отворен код. А приложенията с отворен код имат много предимства, включително прозрачен код и по-голям контрол върху поверителността ви. QKSMS е много адаптивно приложение, поддържа теми и предлага всички функции, които бихте очаквали, включително черни списъци, филтри за спам и поддръжка на MMS. 2. Заменете Chrome с браузъра Brave Chrome е най-популярният уеб браузър в света по основателна причина. Но има някои недостатъци: липсват инструменти за поверителност, които са важни за много потребители и бавно намалява скоростта си през годините. Една от най-добрите му алтернативи е Brave Browser. Той се основава на кода Chromium и по този начин прилича на Chrome. Въпреки това, независимите тестове показват, че е по-бърз от приложението на Google. Brave Browser има няколко допълнителни функции. В Brave можете да блокирате всички бисквитки от Settings -> Shields. В меню „Cookie Control” изберете опцията „Block all cookies”. 3. Заменете Google Play Music с MediaMonkey Въпреки продължаващата несигурност относно бъдещето на Google Play Music и скорошното стартиране на YouTube Premium, приложението остава едно от най-добрите услуги за стрийминг на музика. В заводската версия на Android, приложението работи като музикален плейър. За някои хора това е страхотно. В крайна сметка можете да съхранявате безплатно 50 000 песни в облака. Но ако предпочитате да съхранявате музиката си локално, особено ако планирате дълго време да сте далеч от стабилна интернет връзка, какво ще правите? Ако имате нужда само от музикален плейър, има много по-добри приложения. За цялостно решение, което може да синхронизира аудио файлове между вашия компютър и телефон, проверете MediaMonkey. Приложението е съвместимо с Chromecast, поддържа UPnP и DLNA устройства и има почти безкраен набор от функции за търсене и управление на музика. Приложението е безплатно, но ще трябва да платите $ 2,49, за да отключите възможностите му за синхронизиране. 4. Заменете Google Calendar с Business Calendar Google Calendar е добро приложение, но ако използването на календара заема голяма част от ежедневния ви работен процес, вероятно ще намерите приложение от трета страна, което е по-подходящо за вашите нужди. Изборът не е никак малък. Голяма част от решението ви трябва да зависи от това, кои функции са най-важни за вас. Ако имате нужда от цялостно решение, опитайте Business Calendar. Освен полезни функции като изгледи по дни, уиджити, графични и текстови изгледи, приложението също така включва вграден мениджър на задачи, управление на контактите и шаблони за персонализиране на събития. Приложението може да се синхронизира с календари в Google и Exchange. Освен безплатна версия, на разположение е и платена. 5. Заменете Camera с Camera ZOOM FX Google прави свое собствено приложение за камери, което се доставя с Android, но повечето приложения за камерата са създадени от производителя на телефона ви. Независимо дали използвате приложението на Google или приложението на производителя, можете да направите нещата още по-добри. Така например, Camera ZOOM FX е страхотно приложение, с невероятни възможности. Camera ZOOM FX предлага множество режими на снимане, способност за заснемане на RAW изображения, инструменти за редактиране на снимки, режим за бърз достъп, стотици ефекти и др. Платената версия ($ 4) въвежда някои допълнителни функции. 6. Заменете Phone с Truecaller Знаете ли, че съществуват дори алтернативни приложения за набиране? Много хора не знаят. Единственото, което си заслужава да бъде разгледано обаче е Truecaller. Благодарение на огромната си база данни с номера, приложението може да идентифицира обаждания от непознати за вас контакти, такива които не сте записали в адресната си книга. Вижте как да възстановим фабричните настройки на компютър от Android смартфон