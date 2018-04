Samsung все още не са потвърдили официално плановете си за платформата Android Go. Все пак се очаква компанията да е една от първите, която ще представи смартфон, работещ с операционната система. Android Go представлява олекотена версия на платформата, която е предназначена за устройствата с по-слаб хардуер, който имат дори 512MB RAM. За да постигнат този ефект Google са създали "Go" версии на своите приложения, предлагащи ограничени функционалности и заемащи по-малко място.

В интернет сега се появи информация за предстоящ смартфон на Samsung, който може да се превърне в първия им модел с Android Go. Данните бяха публикувани от SamMobile и разкриват, че модела се разработва с името SM-J260G, но ще бъде представен на пазара като Samsung Galaxy J2 Core. Фактът, че устройството работи с Android Go е гаранция, че няма да има повече от 1GB RAM. Новият смартфон се захранва от оптимизирана версия на процесора Exynos 7570 с четири 1.4GHz АRM Cortex-A73 ядра.

Galaxy J2 Core ще работи с Android Go версия, която е базирана на интерфейса на Android 8.1 Oreo. На този етап това са всички детайли, с които разполагаме за предстоящия смартфон. Първият модел на компанията с Android Go ще е позициониран в бюджетния ценови клас и вероятно ще бъде представен до няколко седмици. Тогавa ще разберем повече детайли за останалите ключови технически спецификации като камери, дисплей и батерия на Samsung Galaxy J2 Core.

Вижте изкуствен интелект, смартфони с Android Go и ъпдейти за по-дълъг период от време ще са акцентите на Google през 2018г.