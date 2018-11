Google ще продължат традицията и през тази година отново ще ни предложат редица ексклузивни оферти в своя онлайн магазин за мобилни приложения. Поводът е предстоящия Черен петък, като в една от най-популярните категории, а именно игрите намаленията в някои случаи достигат до 80%. В момента списъка с предложения включва точно 16 заглавия. Най-интересното предложение е свързано с играта Final Fantasy Tactics: WotL, която обикновено струва 23.99 лв. За кратък период от време, обаче заглавието на Square Enix ще е достъпно за собствениците на смартфони с Android за 7.29 лв. Промоцията обхваща и Star Wars:KOTOR на разработчиците от Aspyr Media Inc., чиято стандартна цена е 18.99 лв., но сега играта може да се купи за 5.99 лв. от Google Play. Феноветe на комиксите и супергероите от светa на Marvel вероятно ще се зарадват на научат, че The Amazing Spider-Man 2 на Gameloft струва само 2.89 лв. вместо 13.99 лв. Evoland 2 също е заглавие, което обикновено струва 13.99 лв., но временно може да се инсталира за 1.89 лв. Еlectronic Arts (ЕА) също се присъединяват към Черния петък и намалиха цената на Need for Speed: Most Wanted до 1.99 лв. Стандартната цена е 10.99 лв. Всички гореизброени оферти ще важат в следващите няколко дни и можем да очакваме да видим намаления и в другите секции за филми и музика на Google Play. Oще от Digital: Най-полезните трикове и съвети за Google Play