Геймърските смартфони са една от водещите тенденции в мобилната индустрия от началото на годината досега. Интересът на потребителите към този тип устройства ще продължи с пълна сила и през 2019г. Всичко това ще доведе до разнообразие от модели на водещите компании, което закономерно ще изостри конкуренцията в тази пазарна ниша. Нови данни, разкриват, че HMD Global, които притежават търговската марка Nokia също проявяват интерес към възможността да представят подобно устройство. Компанията публикува тийзър снимка, на която виждаме силуета на смартфон, който е придружен от слогана "Are You Ready To #GameOn?". Eдва ли има по-категорично доказателство за плановете на HMD Global да представят устройство, което е оптимизирано специално за игри. Тук е момента да отбележим, че снимката се разпространява от социалните акаунти на Nokia в Twitter. За съжаление в момента не разполагаме с никакви детайли за името и техническите спецификации на предстоящи смартфон за игри на HMD Global. Със сигурност ще е доста интересно да проследим как Nokia ще се опитат да разграничат предстоящото си устройство от другите смартфони, които са оптимизирани за игри. При всички положения, обаче можем да кажем, че това е сегмент, който вече се радва на голяма популярност сред потребителите. В миналото Nokia винаги е имала солидно присъствие сред геймърските устройства и ще се опитат отново да използват тази ниша като солиден източник на приходи. Още от Digital: Най-добрите смартфони за игри