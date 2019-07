Microsoft са една от най-активните компании, която работи над алтернативни концепции, които да заменят класическите пароли като основно средство за логин. Така например потребителите биха могли да се идентифицира с Windows Hello, която разпознава хората по уникалните черти на лицето им. На практика всяка една биометрична технология като ириса на очите или пръстовия отпечатък е потенциален кандидат за заместник на паролите в Windows 10. Представителите на Windows Insider програмата вече имат достъп до подобна функционалност в последната Preview версия на платформата, съобщава Engadget. Още при логване в операционната система всеки от тях ще вижда настройка, която му позволява да стартира началния екран без да използва парола. Тази опция може да бъде активирана и след отваряне на меню "Settings" и избора на "Аccounts", където трябва да кликнете върху опцията "Sign In." Вариантите са лицево разпознаване с WIndows Hello, сензор за пръстов отпечатък, PIN код или външно USB устройство. Ако не сте запознати как работят тази функциите ще видите детайлна информация от Microsoft, която ви описва целия процес. Ограничен брой потребители имат достъп до функцията, като тестовете трябва да помогат за отстраняване на различни бъгове в работата на функцията. По всичко личи, че скоро ще имаме повече възможности за логин в Windows 10. Oще от Digital: Мicrosoft вече няма да ни напомнят да сменяме паролата си в Windows 10 на всеки 60 дни