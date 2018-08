Samsung са една от най-активните компании в популяризирането на 8K стандарта в технологичната индустрия. Компанията вече показа прототипи на иновативни телевизори с тази резолюция на CES 2018 в началото на годината. Тогава видяхме впечатляващия Q9S, който е само първата стъпка на Samsung в този пазарен сегмент. Корейският бранд планира да акцентира изцяло върху 8К базираните модели на изложението IFA 2018, което ще се проведе в Берлин между 31 август и 5 септември, предаде CNet. В интернет се появи снимка на рекламен постер за събитието, който е придружен от надписа "QLED 8K Prepared To Be Amazed At IFA" и "See Nothing Else". Двата слогана, които са категорично доказателство, че на IFA 2018 ще видим първите телевизори с 8K резолюция на Samsung. Премиерата им ще позволи на Samsung да разширят влиянието си в тази новосъздаваща се пазарна ниша и да продължат да разширят своя дял за сметка на най-големия си конкурент, а именно LG. Oчаква се Samsung да разкрият повече детайли за партньорството си с най-големите автори на съдържание, което да ускори навлизането на качествени продукции с 8K резолюция. Най-вероятно компанията ще представи няколко модела, които имат различна големина, които ще са налични на осезаемо по-висока цена от тази на 4K телевизорите. Въпрос на време е 8K резолюцията да се превърне в стандарт за индустрията и изглежда, че Samsung искат да са лидери в този сегмент. Още от Digital: Първите телевизори с 8K резолюция ще се продават на пазара до края на 2018г.