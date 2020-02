Може би сте чували слухове или сте чели новини, че приложението Facebook може да ви шпионира с помощта на камерата или микрофона на вашия смартфон. Но истина ли е това? А ако не е как сайтът „знае“ толкова много за нас? От Make Use Of са се нагърбили със задачата да внесат яснота по въпроса. Може ли приложението Facebook да шпионира потребителите? През месец ноември 2019 година, потребителят на Facebook и собственик на iPhone, Джошуа Маддук пусна в Twitter видео, което показва, че когато преглежда фийда в своето приложение Facebook, камерата на iPhone-а му се отваря в странни моменти. След това и други потребтели откриха подобни проблеми. И разбира се, всички решиха, че приложението наблюдава потребителите без тяхното знание. Съществуването на бъга бе потвърдено от Facebook пред The Guardian. Но говорителят на компанията увери, че не са качвани снимки или видеоклипове поради грешката на сайта. Вероятно това наистина е била грешка в сигурността, а не действителен опит за шпиониране на потребителите. Facebook много бързо коригираха приложението си в Apple App Store. Този бъг вече трябва да бъде премахнат от iOS и вече не трябва да представлява проблем. Използва ли Facebook камерата и микрофона на смартфона ни, за да ни шпионира? Тази история беше обсъждана надълго и нашироко, защото много хора се съмняват в начините, по които Facebook събира информация за тях. Общоприето е мнението, че Facebook тайно включва камерата или микрофона на смартфоните, за да шпионира потребителите си. Въпреки грешката в сигурността, спомената по-горе, няма доказателства, че Facebook всъщност прави това. От Facebook категорично отрекоха, че в миналото са шпионирали потребителите си. Разбира се, хората не повярваха на тези думи, защото всеки има сериозни основания в обратното твърдение. Случвало ли ви се е да обсъждате продукт с приятел, а след това този продукт да бъде „вълшебно“ рекламиран за вас във Facebook? Или когато планирате пътуване, Facebook да ви препоръча продукт като нов куфар, например? Решавате, че Facebook ви шпионира без ваше знание, нали? Facebook не е нужно да ви шпионира, за да бъде страховит и инвазивен. Истината е, че Facebook не е нужно да ви шпионира чрез микрофона или камерата на вашия смартфон, за да насочва рекламите към вас с необикновена точност. Как Facebook събира информация за вас? Facebook е в състояние да натрупа огромно количество информация за вас. В резултат на това може да прогнозира поведението ви при покупка изключително точно. Първата информация, която Facebook използва за насочване на реклами е вашето местоположение. Като знае къде живеете и прекарвате по-голямата част от времето си, Facebook може да предскаже много за вашите интереси, личност и навици за пазарене. И когато приложението установи, че сте на ново място, тогава то знае, че пътувате. Това е знак за рекламиране на ваканционни артикули или аксесоари за пътуване. Друг голям източник на информация е инструмент, наречен Facebook Pixel. Това са няколко реда код, които създателите на сайтове извън Facebook могат да използват, за да добавят проследяване за Facebook към своите сайтове. Подобно е на бисквитките в браузъра, но насочено единствено към Facebook. Ето защо, когато гледате например обувки на някой сайт и след това влезете във Facebook, може да видите реклама за конкретните обувки. Facebook Pixels изключително често се използва в сайтовете. Чрез този инструмент, Facebook може да изгражда профил на вашето поведение извън сайта и приложението. Това улеснява насочването на реклами към вас. Други източници на данни са вашите приятели и семейство. Facebook знае, че ако ваш близък приятел се интересува от даден продукт, много е вероятно и вие да се интересувате от него. Използва също така информация като заявените от вас интереси и страници, които сте харесали, за да създадете профил на вас. Цялата тази информация може да предскаже вашите навици и поведение много добре. Как да спрете Facebook да ви проследява онлайн? Наистина е много страховит фактът, че Facebook събира толкова много данни за нас. За щастие, има начини да намалите количеството данни, които Facebook трупа за вас. Ето няколко начина да попречите на Facebook да ви следи онлайн: 1. Изтрийте акаунта си във Facebook. Това е драстична стъпка, но е най-добрият начин да спрете Facebook да събира данни за вас. Ако се решите на тази стъпка, не забравяйте да изтриете акаунта си, а не просто да го деактивирате. Ако акаунтът ви е деактивиран, Facebook ще продължи да събира данни за вас. 2. Използвайте разширения за браузъра, които блокират проследяването на Facebook. Има разширения както за Chrome, така и за Firefox, с които може да ограничите агресивното поведение на Facebook. Те работят, като блокират Facebook Pixels и други тракери. Опитайте разширение като Disconnect или Facebook Container. 3. Използвайте общи разширения на браузъра за поверителност. Разгледайте и други инструменти за поверителност. Например Electronic Frontier Foundation има инструмент, наречен Privacy Badger. Той блокира онлайн тракерите, без да е необходимо да правите нищо. Можете също да помислите за използване на инструмент за блокиране като uBlock Origin. 4. Използвайте инструмент блокиращ Facebook Pixel. 5. Изберете правилните настройки във Facebook. Винаги е добра идея да проверявате настройките си за поверителност на сайта, въпреки че е невъзможно да се откажете от всички начини, по които Facebook събира данни за вас. 6. Отменете разрешенията на приложението Facebook. Ако все още се притеснявате, че Facebook ви шпионира чрез приложението, можете да отмените достъпа му до вашата камера и микрофон. Тогава няма да можете да правите снимки директно чрез приложението Facebook. Но може да сте по-спокойни, че приложението не ви гледа или не ви слуша.