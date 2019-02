Google Maps е първата асоциация за милиони потребители, когато става въпрос за софтуер за навигация. Това не е случайно, тъй като услугата се радва на огромна популярност сред собствениците на мобилни устройства. Въпреки това има много алтернативни решения, които не само предлагат същите възможности, но и дори превъзхождат Google Maps. Добър пример в това отношение е компанията HERE Technologies, която продължава да един от най-големите разработчици на софтуер за навигация в света и вече се подготвя за навлизането на автономните автомобили. Продуктите им се използват от над 100 млн. автомобила по цял свят, като HERE Technologies имат сключено партньорство с всеки един водещ производител в индустрията. Компанията предлага на клиентите си атрактивна услуга, която се разработва и еволюира повече от три десетилетия. HERE платформата се притежава от водещите немски производители на автомобили, които работя усилено над следващата голяма трансформация в този сегмент. предаде TechRadar. Компанията вижда бъдеще, в което колите ни предлагат множество смарт функции и са постоянно свързани към интернет. HERE Technologies планират да осигурят поддръжка за гласови услуги като Аmazon Alexa, Apple Siri и Google Assistant. По този начин ще ни позволят да си комуникираме по възможно най-естествения начин с автомобилите. Тяхното купе не е просто място, в което свързваме смартфоните към таблото, а съвсем различна виртуална среда, която в реално време генерира огромно количество информация. Компанията разработват софтуер, който да позволи максимално бързо и лесно да разбираме какво се случва около нас и да си взаимодействаме с автомобилите по изцяло различен начин. Още от Digital: Четири безплатни навигации за Android, които работят без Интернет