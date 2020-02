ТikTok продължава да набира все по-голяма популярност особено сред най-младите потребители. Още в края на миналата година приложението TikTok вече бе изтеглено над 1.5 млрд. пъти. Разработчиците от ByteDance тестват много нови функционалности, които да накарат потребителите да отделят повече време в своите акаунти. Сега разбираме за интеграцията на инструмент, който ще позволи на родители да имат повече контрол над своите деца, които използват активно TikTok от смартфоните с Android, съобщава USAToday.

Новата функция се казва "Family Safety Mode" и предлага възможност родителите да свържат акаунтите си в приложението с тези на децата си .След като го направят могат да въвеждат времеви лимит, с който да ограничат използването на TikTok в рамките на денонощието. Това може да стане от раздела "Screen Time Management". Със сигурност интеграцията на тази функция е добра новина за родителите, тъй като ще им позволи лесно да контролират децата, които прекарват твърде много време с TikTok от смартфоните.

Функцията "Family Safety Mode" също така е полезна и за ограничаване на хората, които могат да изпращат съобщения към съответния акаунт. Родителите могат дори да спрат напълно "Direct Messaging" в приложението, както и да въвеждат рестрикции за съдържанието, което виждат децата им. Успоредно с това TikTok стартираха и видео серии в приложението с името "You Are In Control", с които запознават аудиторията как да го използват по най-забавния и сигурен начин. В следващите седмици "Family Safety Mode" ще е достъпна за всички потребители.

