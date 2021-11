OmniVision Technologies актуализираха своето портфолио от камера сензори за мобилни устройства с премиерата на ОV32C. Новият модул използва технологии от модерно поколение и е предназначен специално за селфи камерите на смартфоните. Всъщност това е първият RGBC сензор създаван от OmniVision досега. Компанията твърди, че сензора предлага оптимално съотношение между размер и производителност, за да отговори на високите нужди на потребителите. Интеграцията на RGBC технологията ще позволи камерата да прави максимално качествени снимки при различни нива на околна светлина. Бъдещите устройства с OV32C ще поддържат "Always On" функционалност при правене на селфита. Това ще позволи алгоритми с изкуствен интелект да подпомага работата на сензора с допълнителни ефекти, опция за лицево разпознаване, сканиране на QR кодове и други, съобщава GizmoChina. Новият сензор е базиран на успешната 0.7-микрометрова PureCel Plus-S технология, която позволява да се интегрира 32МР камера в 1/3.2-инчов OF форм фактор. В същото време RGBC използва 4-клетъчен цветен филтър с RGBC-to-Bayer Fusion. Предвидена е поддръжка за CPHY и DPHY интерфейсите и може да възпроизвежда съдържание с 15 кaдъра в секунда при 32-мегапикселова резолюция или 30fps при 8МР формат. Техническите спецификации на OV32C включват още DOVDD с 1.8 и 1.2 волта. Повече детайли за премиерата и дистрибуцията на сензора ще научим на CES 2022. Oще от Digital: Кои смартфони имат най-добри камери през 2021г.