От създаването си през 2008 година, мобилната операционна система Android на Google се разви много. Това е и една от причините Android да работи на около 75% от смартфоните в световен мащаб. Тъй като Android телефоните се предлагат с предварително инсталирани приложения и услуги на Google, за компанията е доста лесно да проследи ценните ви данни. След това тези данни могат да се използват за показване на насочени реклами, което е причината маркетинговите компании да са готови да платят хиляди долари за данните на потребителите. В ерата на интернет и технологиите е изключително важно да предприемете необходимите стъпки, за да защитите вашата поверителност. От Gizchina споделят няколко неща, които можете да направите, за да подобрите сигурността и поверителността на Android телефона си. Проследяване на местоположението и история Първото нещо, което можете да направите е да контролирате услугите за локация на Google, както и различни приложения на трети страни. Ако не сте запознати, Google се слави с това, че проследява местоположенията на своите потребители с множеството си приложения и услуги. Всъщност можете да разберете каква информация има Google за вас в профила си. За да деактивирате историята на местоположенията, можете да следвате стъпките, описани по-долу. 1. Отворете браузъра Chrome на компютъра и след това кликнете върху вашия аватар, който се намира в горния десен ъгъл. 2. Изберете опцията Manage your Google Account. Ще бъдете пренасочени към страницата с настройки на вашия акаунт. 3. Преминете към Data & Permissions и потърсете Web & App Activity и Location Activity. След като ги намерите, изключете тези две опции. Горната стъпка ще попречи на Google да следи местоположението ви. За приложенията на трети страни и други услуги на Google отидете до Settings –>Apps –>Permission Manager –>Location на вашия Android смартфон. Ако устройството ви работи с Android 10, ще можете да попречите на някои приложения да следят местоположението ви и във фонов режим. Деактивирайте Google Backups Google предлага услуга за архивиране и възстановяване, която можете да активирате, докато настройвате телефона си. Ако не искате Google да архивира вашата лична информация като пароли за Wi-Fi и история на обажданията, можете да деактивирате функцията напълно. За целта отидете на Settings –>Google –>Backup и докоснете „Back up to Google Drive“. 2. Отворете приложението Google Drive, натиснете бутона на менюто и след това изберете опцията Backups. Сега можете да изтриете своите предварително запазени архиви. Това ще изключи автоматичната функция Google Backup и ще попречи на компанията да проследява вашите поверителни данни. Струва си да се спомене, че в бъдеще вече няма да можете да възстановявате или архивирате данните си. Деактивирайте проследяването на реклами от Google Тъй като Android е с отворен код, Google печели предимно от рекламите, които компанията подбира специално за вас, в зависимост от вашата активност в услугите на Google. Можете да деактивирате това проследяване, за да попречите на компанията да проследява вашите навици от Settings –> Google –> Ads. Тук деактивирайте опцията „Opt-out of ads personalization“. Други неща, които можете да направите 1. Можете да използвате друга търсачка като например DuckDuckGo, която е известна със своята поверителност и политика за данните. 2. Вместо режим „инкогнито“ по-добре използвайте VPN услуги, тъй като дори и в режим „инкогнито“ вашият доставчик на интернет или обществен Wi-Fi доставчик все още може да види какво правите. 3. Вместо Gmail на Google може да започнете да използвате алтернативна имейл услуга, като например ProtonMail. Вижте как да изтриете предишните си търсения с Google