Вероятно сте забелязали как всеки път, когато натиснете бутон от виртуалните клавиатури на Android и iOS автоматично се показва малък прозорец, който предвижда каква дума искате да напишете. Тази функционалност се поддържа от мобилните платформи, за да ни улесни като премахне нуждата да въвеждаме някои символи на клавиатурата. Въпреки това много хора не харесват постоянно да се появяват подобни икони, докато си комуникират с любимите хора. Ако и вие сте от тях е добре да знаете, че има как да спрете тази функция директно от менюто на своя смартфон. Ето и какви стъпки да следвате, за да се справите с проблема на Android и iOS, информира МакеUseOf: Аndroid 1. Oтворете меню "Settings". 2. Скролнете до раздела Personal и кликнете върху "Language and Input". 3. Изберете опцията "Virtual Keyboard". 4.Кликнете върху "Gboard". 5. Oт менюто, което се отвори изберете "Preferences". 6. Преместете слайдера до "Pop-up On Keypress" в позиция Off. iOS 1. Oтворете "Settings". 2. Скролнете до "General". 3. Изберете от налични списък с възможности опцията "Keyboard". 4. Променете позицията на слайдера "Character Preview" на Off. Тези стъпки са най-лесният начин да спрете клавиатурата да предвижда текста, който искате да въведете. След като го направите ще трябва следи да следите за написаните от вас думи. Едно от изключенията, когато спирането на тази функция не е особено практично са паролите. Ако искате да се логнете в даден сайт и объркате някой символ ще се появи изскачащ процесор, който информира, че сте сгрешили.