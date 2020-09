Samsung Find My Mobile

Със сигурност ви се е случвало да забравите къде сте оставили смартфона и да отделяте време да го търсите във всекидневната, офиса или автомобила. Това е нормално, тъй като обикновено носим твърде много неща със себе си като портфейл, ключове, документи и др. Все пак никога не сме застраховани от възможността да забравим смартфона на обществено място, което може да ни създаде проблеми. Най-доброто решение е да използвате приложение, с което от разстояние да изгубения смартфон да издаде звуков сигнал, за да го откриете. Samsung също предлагат подобен софтуер на собствениците на смартфони Galaxy, който се казва Find My Mobile. Както очаквате приложението позволява да намерите къде се намира устройството, да архивирате съхраняваната информация в Samsung Galaxy Cloud, да изтривате локална информация и да блокирате достъпа до Samsung Pay. Всичко това е много полезно, ако е възможно чужд човек да притежава вашия смартфон, но се изисква връзка към интернет. Добрата новина е, че Samsung са готови с актуализация, която ще премахне това изискване и ще позволи на Find My Mobile. Това е изключително полезен ъпдейт и няма да изразходва мобилния интернет, когато опитвате да локализирате забравеното устройство. Другото голямо предимство на новата функция е, че офлайн режима ще е достъпен и при проблем със слаб обхват на мрежата. От xda-developers информират, че смартфоните Samsung Galaxy трябва да бъдат актуализирани към Find My Mobile приложението с версия 7.2.05.44. След инсталирането на ъпдейта ще видят новата "Offline finding" функцията в менюто. Компанията е разработила и още една опция, позволяваща на други хора да използват вашето устройство за откриване на Galaxy устройства, които се намират в непосредствена близост до вас. В това число влизат не само смартфони, но също слушалките Galaxy Buds и смарт часовниците на компанията. Първите държави, които предлагат функцията са САЩ и Южна Корея, но ъпдейта поетапно се разпространява и до други страни. Още от Digital: Какво да направим, ако ни откраднат смартфона