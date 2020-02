Motorola работят над нова серия от смартфони, която включва поне три устройства. Това ще бъдат Motorola Edge Plus, Motorola One Mid и Moto G8 Power Lite. Благодарение на xda-developers разбираме и част от специфиакциите на предстоящите модели. Така например Motorola Edge Plus ще разполага със 6.67-инчов Full HD+ дисплей с резолюция от 2340х1080 пиксела и честота за опресняване на кадрите от 90Hz. Високата производителност ще се гарантира от Qualcomm Snapdragon 865 процесор, който е допълнен и от 12GB RAM. Новият смартфон на компанията ще предложи още батерия със заряд от 5000mAh и възможност за бързо зареждане, както и поддръжка на 5G мрежи. Oперационната система ще е Android 10, като все още няма детайли за камерите. С оглед характеристиките Motorola Edge Plus може да се превърне в следващия им флагман след Moto Z3, чиято премиера бе през 2018г. Следващият нов модел на компанията е Motorola One Mid, който ще бъде позициониран в средния ценови клас. Този модел има 6.53-инчов дисплей и Qualcomm Snapdragon 765 процесор. Motorola One Mild също така ще работи с Android One, което ще гарантира максимално бързо софтуерни ъпдейт и разполага с 4000mAh батерия. Третото предложение на компанията е бюджетния Moto G8 Power Lite с MediaTek Helio P35 процесор и 5000mAh батерия. ПО всичко личи, че ни очакват интересни събития около компанията. Все още не знаем кога да очакваме премиерата на смартфоните. Премиерата на нов флагман на Motorola определено има потенциала да им позволи да разширят допълнително пазарния си дял през 2020г. Oще от DIgital: Motorola ще конкурират Samsung и Apple с нов смартфон от висок клас