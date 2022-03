Qualcomm следват стратегия да представят два процесора за премиум смартфони в една календарна година. По този начин поддържат стабилни продажби за по-дълъг период от годината и засилват конкуренцията с MediaTek при мобилните чипове. През декември компанията показва първия си 4-нанометров процесор Snapdragon 8 Gen 1, който ще е хит на пазара през 2022г. Докато очакваме навлизането на първата вълна от Android смартфони с архитектурата научаваме, че Qualcomm вече са се фокусирали върху Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Най-съществената разлика в новия процесор и Snapdragon 8 Gen 1, който вече се доставя до производителите е, че ще бъде създаден от TSMC. Причината е, че съществуват проблеми с продукцията на 4nm процесор, който се разработва във фабрики на Samsung. Технологията на TSMC изглежда е по-добра, но ще има и допълнителни финансови ползи за Qualcomm. Припомняме ви, че производствени проблеми предизвикаха проблеми с нагряване на други процесори на компанията, като Snapdragon 810 и Snapdragon 888. Тези архитектури също се създаваха от Samsung. Сътрудничеството с TSMC се очаква да отстрани производствените проблеми и да осигури необходимия брой доставки навреме за премиерата на Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Усъвършенстваната 4nm технология на TSMC ще осигури предимства по отношение на скоростта на работа, охлаждането и консумацията на енергия. Въпреки, че не е официално потвърдено Snapdragon 8 Gen 1 Plus вероятно ще използва премиум ядро с Cortex-X2 чип дизайна и Adreno 730 GPU. Премиерата ще е до края на лятото, като смартфоните с новия процесор се очакват през втората половина на годината. Oще от Digital: Qualcomm и Microsoft ще разработват заедно процесори за очила с добавена реалност