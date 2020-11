Microsoft активно разработват популярния софтуер, който предлага интеграцията на мобилните устройства с Windows 10. Винаги можете да използвате USB кабела, за да свържете смартфона към настолния компютър. В този случай, обаче можете да трансферирате файлове и да управлявате документите си. Компанията е създала приложението YourPhone с идеята да предостави много повече възможности да използваате смартфоните и имате достъп до мултимедийното съдържание. Със сигурност ще се съгласите, че проверяването на входящата поща, изпращането на имейл и комуникацията от любимите приложения е много по-лесна и удобна задача от големите дисплеи на компютрите. Именно заради това Your Phone има все по-специално значение за стратегията на Microsoft в мобилната индустрия. Сега разбираме за поредния ъпдейт, който подобрява работата на софтуера. Последната актуализация включва удобна функция за използване на няколко мобилни приложения по едно и също време от YourPhone. Досега това бе възможно единствено с едно заглавие. Потребителите разполагат с опицята да избират как да контролират съдържанието в Your Phone, като потенциалните възможности включват мишка, тракпад, клавиатура, стилус. Предвидена е възможност да използват тъч команди, за да взаимодействате с любимите приложения. Важно е да знаете, че някои игри например не предлагат оптимизация за клавиатура или мишка. Приложението вече предлага възможност да закчате определени приложения на началния екран. Единственото, което трябва да направите е да кликнете върху иконата на желания софуер и така да я добавите към предпочитаните заглавия. Няма да се налага да инсталирате външен софтуер, тъй като всички приложения, които имате на смартфоните ще се стартират от хардуера на смартфоните. Ако ви се е искало да мултитасквате между всички популярни игри и заглавия за Android на по-големите дисплеи на персоналните компютри определено трябва да тествате YourPhone. Новите функции изискват още Link To Windows приложението и последната версия на Windows 10. Oще от Digital: Microsoft Your Phone ще улеснява управлeнието на устройства от приложението