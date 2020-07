Броенето на калориите, които се поемат с храната е необходима част от ежедневието на тези, които искат да отслабнат. Приложенията за броене на калории проследяват храненията ви за деня и физическите упражнения, които правите без излишен стрес от ваша страна. Освен това те включват множество полезни функции, които правят тази не лека задача много по-забавна и възможна. Какво да търсите в приложенията за броене на калории? Въпреки, че всяко от тези приложения има уникален подход за проследяване на калориите, всички те имат обща цел: да ви улеснят в спазването на вашата диета. Ето най-важните функции, които трябва да търсите в приложенията за броене на калории според Review Geek. 1. Лесна регистрация Тъй като ще използвате приложението няколко пъти на ден, регистрирането трябва да е лесно. Най-добрите приложения от този вид ви позволяват бързо да регистрирате ястията си направо от началната страница на приложението и поддържат сканиране с баркод или дори могат да разпознават изображения на някои храни. Много от тях също могат да проследяват приема на хранителни вещества и ви позволят да си поставите фитнес цели. 2. Надеждни напомняния В крайна сметка регистрирането на калории става навик, но дотогава е важно да имате редовни напомняния, за да можете да влизате в приложението и да регистрирате приетите калории. Някои приложения дори ви позволяват да персонализирате напомнянията си. 3. Подкрепа в общност Всеки, който се е опитал да спазва диети, може да ви каже колко е трудно да се придържате към тях, камо ли да спортувате всеки ден и да останете под препоръчителния си дневен калориен прием. Но ако имате подкрепяща общност зад себе си, това ви кара да се чувствате по-мотивирани и подкрепяни. Тези общности са страхотно място, където можете да споделяте своите победи. Освен това те улесняват намирането на приятели, с които можете да разговаряте. 4. Полезни екстри Много приложения имат инструменти извън проследяването на калории, които често остават незабелязани. Функции като ръководства за тренировки, предизвикателства за отслабване, рецепти, примерни диета и дори планиране на храненията ви, могат да направят всичко много по-лесно. Има дори приложения, които ви напомнят да пиете вода. Ето и списък с най-добрите приложенията за броене на калории според Review Geek MyFitnessPal Приложението MyFitnessPal е безплатно за изтегляне, но има покупки в приложението. С него може да проследявате това, което ядете и колко се упражнявате всеки ден, което ви помага да следвате целите си. MyFitnessPal разполага с най-голямата база данни за храни - над 11 милиона храни - освен това разпознава над четири милиона баркода и хиляди ястия от популярни ресторанти. Приложението също проследява макроси и различни хранителни вещества, което е чудесно, ако трябва да следите внимателно какво ядете. Друга от отличителните характеристики на приложението е неговата масивна съвместимост с други приложения и устройства за тренировки, като Fitbit, Strava, Runtastic, MapMyFitness, Jawbone, Garmin и др. Можете да споделите вашите фитнес постижения в приложението и да намерите приятели за допълнителна поддръжка и отчетност. Lose It! Ако основната ви причина за броенето на калории е загубата на тегло, то тогава Lose It! е вашето приложение. То е безплатно за изтегляне, но има покупки в приложението. Когато за първи път настройвате потребителския си профил, вие ще трябва да въведете информация за вашия ръст и тегло, след това да добавите теглото към което се стремите и колко агресивно искате да работите за тази цел. Приложението само ще изчисли какъв трябва да бъде дневния ви прием на калории. Регистрирането на храната, упражненията и консумацията на вода с приложението е супер лесно - просто сканирайте баркод, правите снимки на храната си или въвеждайте елементи ръчно. Приложението може да проследява макроси и хранителни вещества, което е от съществено значение, ако сте на специална диета. Приложението ви подканя да се присъедините към общността, където можете да актуализирате напредъка си и да се състезавате срещу други членове на Lose It. SparkPeople Загубата на мотивация е обичайна за всеки, който се опитва да отслабне и да се пригоди, но общността в SparkPeople (приложението е безплатно) е място, където можете да намерите истинска подкрепа. Можете да говорите с други хора, използвайки форумите на приложението, или да получите насърчение и съвети от фитнес инструктори и здравни специалисти на SparkPeople. Има и различни предизвикателства, свързани със здравето и фитнеса в общността, в които можете да участвате, както и класации, табла за съобщения и записи в блога на общността, от които може да се вдъхновявате. Разбира се, SparkPeople също ви помага да проследявате приема на храна и да броите калории. Можете да въвеждате храната си ръчно или да сканирате баркод. Вижте най-добрите Android приложения за тренировка в домашни условия